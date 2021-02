Falkensee: Feuerwehrleute verfolgen Präsidentenwahl

Falkensee

Eine Delegation der Feuerwehren Brandenburgs verfolgte am Sonnabend in der Feuerwache Falkensee die digitale Delegiertenversammlung des Deutschen Feuerwehrverbandes. Die Wahl um das Präsidentenamt des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) stand an und erfolgte durch eine Online-Abstimmung.

Kameraden fiebern mit

Mehr als gewöhnlich fieberten die Brandenburger Kameradinnen und Kameraden mit, denn Frank Kliem, Vizepräsident im Landesfeuerwehrverband Brandenburg, war einer der drei Kandidaten, die sich zur Wahl gestellt hatten. Sie hofften, dass Kliem der neue Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes wird. Letztendlich konnte sich Karl-Heinz Banse durchsetzen und entschied die Wahl mit 86 Stimmen für sich. Karsten Homrighausen aus Berlin erhielt 55 Stimmen der digitalen Delegiertenversammlung und Frank Kliem bekam 23 Stimmen.

Der 57-jährige Banse aus Diekholzen (Landkreis Hildesheim) ist seit 2004 Regierungsbrandmeister des Landes Niedersachsen. Seit 2013 ist er Präsident des Landesverbandes.

Forderung nach Impfen der Feuerwehrleute

Nach der Wahl trafen sich die drei Vizepräsidenten des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg, Frank Kliem, Daniel Brose und Jan von Bergen, in der Feuerwache Falkensee. „Meine Feuerwehrwelt geht nicht unter, es gibt genug Feuerwehr-Themen in Brandenburg, denen ich mich jetzt widmen kann. An erster Stelle steht, dass Feuerwehrangehörige eine höhere Priorität zur Corona-Schutzimpfung bekommen“, sagt Frank Kliem nach der Wahl. „Jeder Kandidat hatte zehn Minuten Redezeit. Wir haben einen Imagefilm von Frank Kliem gezeigt, das war ein moderner und toller Auftritt. Unser Ziel war es, dass Frank Kliem nicht nur eine Rede halten sollte, sondern wir wollten den Menschen Frank Kliem anders vorstellen und visualisieren“, berichtet Daniel Brose.

Mit Imagefilm zur Wahl

Das war etwas völlig Neues bei solch einer Wahl. „Wenn es schon eine digitale Versammlung ist, wollten wir uns modern und kreativ zeigen und uns als Brandenburger Feuerwehren so einbringen. Die Resonanz auf den Imagefilm war sehr positiv, es sei ein starker und emotionaler Auftritt gewesen, wurde uns bescheinigt“, ergänzt Jan von Bergen. Frank Kliem bleibt Vizepräsident im Landesfeuerwehrverband. Dort ist er für die Landkreise Oberhavel, Uckermark, Barnim und Märkisch-Oderland zuständig.

Zu den Feuerwehren in Deutschland gehören rund 33 000 Berufsfeuerwehrleute und fast eine Million Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren. Im Deutschen Feuerwehrverband hatte es 2019 einige Querelen gegeben, in deren Folge der damalige Präsident Ende 2019 zurücktrat. Wegen der Corona-Pandemie kam es erst jetzt zur Wahl des Nachfolgers.

Von Hannelore Berg