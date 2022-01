Falkensee: Fitnessstudio Fun Fit besteht fünf Jahre

Falkensee

Die Betreiber von Fitnessstudios haben es nicht leicht in Coronazeiten. Während der Lockdowns waren diese Einrichtungen mehrmals und für längere Dauer geschlossen. Fitnesskurse konnten während dieser Zeiten oft nur zu Hause online abgehalten werden.

Falkenseer Fitnessstudio besteht seit fünf Jahren

Seit einiger Zeit läuft der Betrieb aber wieder relativ normal, so auch im „Fun Fit“, dem vereinseigenen Fitnessstudio des TSV Falkensee in der Stadthalle, das im Oktober vorigen Jahres sein fünfjähriges Bestehen feiern konnte. „Trotz aller Probleme in der vergangenen Zeit ist unsere Mitgliederzahl weiter kontinuierlich gestiegen und beträgt aktuell etwa 400. Wir haben aber immer noch Puffer und würden deshalb auch gern noch weitere Mitglieder aufnehmen“, berichtet die 23-jährige Isabell Thräne, die seit 2019 Leiterin des Fitnessbereiches beim TSV Falkensee ist.

TSV Falkensee: blick ins Fitnessstudio Fun Fit Quelle: Verein

Um das Trainingsangebot zu erweitern, gibt es im „Fun Fit“ neue Geräte und mit Anfang des neuen Jahres sind dort auch verschiedene Aktionen gestartet worden. Sehr großer Beliebtheit erfreuen sich zwei neue Rudergeräte.

Neue Geräte und Kurse bei Fun Fit

Neu ist auch die sogenannte „Abduktoren-Adduktoren-Maschine“, die zur Stärkung dieser relativ kleinen, aber zum Stehen, Gehen und Drehen der Beine wichtigen, Muskelgruppen beitragen

Gerade durch häufiges langes Sitzen wird diese Muskulatur geschwächt und suboptimale Bewegungsmuster werden gefördert. Die sportliche Betätigung mit dem neuen Gerät schafft hier Abhilfe.

Das Fitnessstudio Fun Fit besteht seit fünf Jahren. Quelle: Verein

Für die Nutzer beziehungsweise Mitglieder des „Fun Fit“, egal ob Einsteiger oder Fortgeschrittener, stehen derzeit mit Vertretungen 20 Flächen- und Kurstrainer zur Verfügung. „Sie können natürlich jederzeit angesprochen werden und helfen gern beim Training. Wer möchte, kann sich von ihnen auch einen Extra-Trainingsplan erstellen lassen“, sagte Isabell Thräne.

Training im Falkenseer Studio unter 2G-Regeln

Wegen der aktuellen Corona-Situation wird im „Fun Fit“ unter 2G-Bedingungen trainiert. „Das bedeutet: Auf der Studiofläche von 250 Quadratmetern dürfen maximal 15 Personen auf einmal trainieren. In den Kursen können zehn Teilnehmer aktiv sein. Da achten wir sehr drauf. Das Miteinander und die Rücksichtnahme funktionieren aber gut“, so Isabell Thräne, die beim TSV Falkensee ein duales Masterstudium für Prävention und Gesundheitsmanagement absolviert. Seit 2017 Mitglied im Verein, hat sie ihren Bachelor für Fitnessökonomie gemacht.

Erst kürzlich hat ein neuer Kurs „Box Fit“ für fitness- und boxbegeisterte Fun-Fit-Mitglieder begonnen, der freitags ab 19 Uhr unter Trainer Alen Rahimic stattfindet. Allerdings sind dort die Plätze sehr knapp, da eine sehr große Nachfrage besteht. Deshalb ist schon ein zweiter regelmäßiger Box-Fit-Kurs im „Fun Fit“ in Planung. Künftig soll das Training verstärkt auch im Freien (Outdoor) stattfinden.

