Falkensee

Zu einem Unfall kam es am Freitag gegen 14 Uhr in der Nauener Chaussee in Falkensee.

Aus derzeit ungeklärter Ursache geriet eine 64-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr, nachdem sie die Fahrbahnmitte überfahren hatte.

Anzeige

Hierbei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Pkw, wobei dessen 34-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Rettungsdienst brachte beide Unfallbeteiligten ins Krankenhaus, wo die Frau stationär aufgenommen wurde. Die Nauener Straße musste zeitweise gesperrt werden.

Von MAZ Havelland