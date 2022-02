Falkensee: Freie Position im Stadtentwicklungs-Ausschuss zu vergeben

Falkensee

Neben den gewählten Stadtverordneten können laut Kommunalverfassung sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner zu beratenden Mitgliedern in die Fachausschüsse der Stadtverordnetenversammlung (SVV) berufen werden. Für den Falkenseer Stadtentwicklungs-Ausschuss, für den vier sachkundige Einwohner vorgesehen sind, ist aktuell eine dieser Positionen neu zu besetzen.

Falkenseer Bürger, die an einer Mitarbeit in diesem Ausschuss Interesse haben, können sich ab sofort bist zum 21. März 2022 schriftlich mit einem kurzen Lebenslauf und einer Begründung für die Mitarbeit an das Büro der Stadtverordnetenversammlung – Stadtverwaltung Falkensee, Falkenhagener Straße 43/49, 14612 Falkensee) oder per E-Mail an svv@falkensee.de wenden.

Bewerber können sich voraussichtlich in Ausschusssitzung am 4. April 2022 vorstellen

Voraussichtlich auf der Ausschusssitzung am 4. April können sich die Bewerbenden in deren öffentlichen Teil vorstellen. Die Abstimmung über die Besetzung findet im nichtöffentlichen Teil der Sitzung statt. Für Fragen steht das Büro der Stadtverordnetenversammlung unter 03322/28 11 17 sowie -118 als Ansprechpartner zur Verfügung.

Von Nadine Bieneck