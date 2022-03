Falkensee: Fridays for Future ruft zum globalen Klimastreik im Zentrum

Falkensee

Weltweit rufen Klimaaktivisten der „Fridays for Future“-Initiative (FFF) am Freitag, 25. März, zum Klimastreik auf. Allein in Deutschland sind bislang 250 Veranstaltungen angekündigt. Auf die Straße geht dann auch die FFF-Ortsgruppe aus Falkensee. Für einen Wandel und für Klimagerechtigkeit wollen sie sich damit einsetzen, teilen die Falkenseer Aktivisten mit. Der neuste Bericht des Weltklimarats habe noch einmal offengelegt, wie dringlich die Situation ist. „Dieses Jahrzehnt ist entscheidend, um die Klimakrise zu bewältigen“, betonen sie und hoffen auf eine breite Beteiligung und Unterstützung ihres Anliegens in Falkensee. Umgesetzt wird der Klimastreik in der Gartenstadt in Form einer Fahrraddemo.

Treffpunkt dafür ist Freitag um 16 Uhr der Vorplatz an der Alten Stadthalle in der Bahnhofstraße. Geplant ist anschließend unter anderem eine rund einstündige Fahrradtour durch die Stadt. Gegen 17.30 Uhr ist das Ende der Demonstration vor der Alten Stadthalle geplant. Dort soll es auf einer Abschlusskundgebung musikalische, kreative, aber auch politische Programmpunkte geben.

Fridays for Future in Falkensee: Fahrraddemo durch die Stadt geplant

Mitzubringen zur Demo seien neben Fahrrad, Motivation und Spaß auch ein Mund-Nasen-Schutz sowie Schilder und Plakate, um das Anliegen zu verdeutlichen. Die Veranstaltung läuft – weltweit – unter dem Motto „People, not profit“ („Menschen, nicht Profit“).

„Wir gehen auf die Straße, weil es wichtiger denn je ist, dass Politikerinnen und Politiker jetzt Menschen über Profite stellen“, heißt es vom bundesweit tätigen FFF-Netzwerk. Die neue Regierung sei die letzte, die Deutschland noch auf den 1,5-Grad-Kurs bringen und so eine Wende sozial-gerecht gestalten könne. „Bisher scheint bei vielen Entscheidungen deutlich zu werden, dass die Ampel dieser Verantwortung nicht gerecht wird. Dabei ist jetzt die Zeit, die Menschen zu schützen, die heute schon unter der Klimakrise und anderen Ungerechtigkeiten leiden“, erklärt das Bündnis, welches aus dem Grund am Freitag die Losung „People, not profit“ ausgerufen habe. In vielen Städten gehen auch Aktivistinnen und Aktivisten von „Fridays for Future Ukraine“ mit auf die Straße, um für Frieden und Klimagerechtigkeit zu demonstrieren, heißt es weiter.

Die Organisation der Klimastreiks wird durch freiwillige Jugendliche umgesetzt. „Wir betreiben diesen ganzen Aufwand in unserer Freizeit, weil der globale Klimastreik am Freitag so wichtig ist. Wir gehen wieder auf die Straße, nicht trotz, sondern gerade wegen der vielen Krisen, die uns gerade bedrohen. Die fossile Ära muss enden! Nicht nur wegen der eskalierenden Klimakrise, sondern auch, weil viele Kriege und Menschenrechtsverletzungen mit Kohle, Öl und Gas finanziert werden“, erklärt FFF Deutschland. „Das führt uns Putins fürchterlicher Krieg in der Ukraine gerade klar vor Augen. Umso wichtiger, jetzt alles dafür zu tun, dass wir möglichst schnell unabhängig von Autokraten wie Putin werden.“

Mehr Informationen zum globalen Klimastreik und Kontakt zur Ortsgruppe Falkensee von „Fridays for Future“

Mehr Informationen zu „Fridays for Future“ Deutschland gibt es unter: fridaysforfuture.de. Kontakt zur Ortsgruppe Falkensee ist möglich per E-Mail an: falkensee@fridaysforfuture.is.

