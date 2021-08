Falkensee: Führungswechsel bei der Wohnungsgenossenschaft Falkenhorst

Falkensee

Ralf Rugenstein ist das neue Gesicht an der Spitze der Falkenseer Wohnungsgenossenschaft Falkenhorst (WGF). Er wurde vom Aufsichtsrat zum neuen Geschäftsführenden Vorstand gewählt, hat sein Büro an der Adlerstraße 51 bereits bezogen und tritt zum 1. September offiziell seinen Dienst an.

Ralf Rugenstein folgt auf Ralf Zimmermann

Tatsächlich ist der neue Mann ein alter Bekannter im Falkenhorst und schon jahrzehntelang ehrenamtlich und nebenamtlich in der WGF engagiert. Seitdem er im Mai 1990 eine Wohnung in der Coburger Straße bezogen hatte, ist er Mitglied der Genossenschaft und seit nunmehr 28 Jahren in deren Gremien tätig. Von 1992 bis 2005 war er Mitglied des Aufsichtsrates und ist seitdem bis heute Mitglied im Vorstand.

Falkensee: Die Wohnungsgenossenschaft Falkenhorst besteht seit mehr als 100 Jahren. Sie hat sich zu einem modernen Wohnungsunternehmen entwickelt. Quelle: Marlies Schnaibel

Ralf Rugenstein, Jahrgang 1961, der einen Hochschulabschluss als Ingenieur-Ökonom besitzt, ist ein freundlicher und gewinnender Mann, der sich selbst als Lebensoptimisten bezeichnet. Sein Ziel für die neue Funktion formuliert er eher bescheiden: „Ich möchte bewahren, was die Genossenschaft geschaffen hat.“ Die wichtigste Aufgabe sei die Erhaltung und Pflege des Wohnungsbestandes und der Dienst an den Genossenschaftern, denen soziale Härten wie anderswo auf dem Wohnungsmarkt erspart bleiben sollten.

Größten Respekt zollt Rugenstein seinem Vorgänger: „Ich war immer an der Seite von Ralf Zimmermann. Er ist der Architekt, der den erfolgreichen Weg unserer Genossenschaft vorgegeben hat, und dafür habe ich ihn bewundert.“ Rugenstein habe lange gezaudert und sich gefragt, ob er diese großen Stiefel tragen könne. Auch deshalb ist das Bewahren des Geschaffenen sein Credo geworden.

Schwierige und aufreibende Anfangsjahre

Die Genossenschaft sei nach schwierigen und aufreibenden Jahrzehnten in einem ruhigen Fahrwasser angelangt. Man könne sich auf die Bestandspflege und punktuelle Sanierungen konzentrieren, „auch weil eine Genossenschaft nicht auf Teufel komm raus Profit machen muss und es keinen Zwang zur Expansion gibt“.

Seniorenwohnpark an der Coburger Straße

Dennoch werde der Vorstand den Blick für die Zukunft nicht verlieren. Möglich seien Zukäufe von Grundstücken im Umfeld und sicher werde auch der Seniorenwohnpark an der Coburger und Falkenstraße mit einem dritten Neubau vollendet werden. Das alles sei abhängig von der baupolitischen Lage. „Wir behalten es im Blickwinkel“, versichert der neue Geschäftsführende Vorstand mit dem gewohnten Optimismus.

Von Uwe Grötschel