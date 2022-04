Falkensee

Ein wenig sprachlos war Mehmet Polat schon, als MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner plötzlich mit einem goldenen Pokal vor ihm stand. Denn der 35-jährige Chef des Falkenseer „Döner Haus“ in der Falkenhagener Straße hatte tatsächlich nicht damit gerechnet, bei der MAZ-Abstimmung über den beliebtesten Döner Falkensees als Sieger abzuschneiden. Fast 42 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben ihre Stimme für das „Döner Haus“, auf Rang zwei folgte mit 16 Prozent „Döner 2000“ in der Hansastraße, auf Rang drei mit 12 Prozent „Carpe Döner“ in der Dallgower Straße.

„Es gibt viele Döner-Läden hier in der Stadt“, weiß auch Mehmet Polat, „an fast jeder Ecke“. Dass sein Bistro von den Falkenseern in der nicht repräsentativen Abstimmung auf den ersten Platz gewählt wird, das haut ihn fast ein wenig um. Sieben Tage in der Woche steht Mehmet Polat in seinem Laden. „Als Chef musst du immer da sein“, sagt er. Sein Bruder Genco nickt und lacht. Insgesamt sind sie zu dritt – drei Brüder – die das „Döner Haus“ betreiben. Und das ist 361 Tage im Jahr geöffnet. „Nur an vier Tagen haben wir zu – zwei Tage zu Weihnachten und zwei Tage zu Silvester“, sagt er, nicht ohne Stolz.

Inhaber des „Döner Hauses“ pendeln täglich von Brandenburg/Havel nach Falkensee

Aus Brandenburg/Havel fahren die Polats tagtäglich in die Gartenstadt, um dort für ihre Kunden vor allem das beliebte Fladenbrot zuzubereiten. „Gern würden wir nach Falkensee umziehen, um nicht mehr so weit fahren zu müssen“, verrät Mehmet Polat. „Aber es ist einfach keine Wohnung zu finden“, sagt er. So heißt es vorerst weiter zu pendeln.

Das „Döner Haus“ befindet sich in der Falkenhagener Straße in Falkensee. Quelle: Sebastian Morgner

Trotz der Fahrerei – die Polats lieben ihren Job. Und das merken auch die Kunden. „Einmal die Woche bin ich mindestens hier“, sagt Sascha Becker. Der 41-Jährige verstaut den Döner seiner Wahl im Rucksack („Ich esse ihn fast komplett, aber ohne Rotkohl. Nicht so meins!“), bevor es für ihn weiter zur Arbeit bei „Cosy Wash“ geht. „Von der Arbeit aus holen wir uns hier regelmäßig Döner als Mittagessen“, verrät er. „Das Fleisch hier ist immer frisch und vor allem nicht so fettig. Die Soße ist lecker und die Freundlichkeit ist top“, sagt Becker, bevor er auf seinen E-Roller steigt und davon fährt.

Viele Stammkunden kommen zum Falkenseer „Döner Haus“ – der Geheimtipp sind die Soßen

Das hört Mehmet Polat gern. „Wir haben viele Stammkunden“, sagt er. Das Geheimnis seiner Zubereitung? „Natürlich die Soßen“, ist er überzeugt. „Fleisch und Gemüsezutaten sind überall gleich, da kannst du wenig machen. Aber bei den Soßen kannst du variieren und dich von den anderen auch unterscheiden“, findet er. Die Zutaten seiner Soßen – Knoblauch, Kräuter und scharf hat er im Angebot – verrät er „natürlich nicht. Das ist ein Geheimrezept“, sagt er und lächelt. Was ihm ebenfalls wichtig ist: „Das Brot. Das muss schön knusprig sein, darauf achten wir.“

Sascha Becker ist Stammkunde beim „Döner Haus“ in Falkensee. Quelle: Sebastian Morgner

Und welche Variante mögen die Kunden am liebsten? „Mit Knoblauch oder scharf und natürlich mit Zwiebeln“, weiß er. Er selbst isst – so wie auch Bruder Genco – täglich das gefüllte Fladenbrot. „Na klar, ist doch lecker“, sagen beide und lachen. Übergegessen haben sie sich ihr Leibgericht längst noch nicht. Und sie sind damit nicht allein. „Alle Arbeiter essen regelmäßig Döner“, wissen sie, „ist halt auch einfach lecker“.

Neben Döner gibt es das übliche Snack-Angebot im „Döner Haus“ – auch für Vegetarier gibt es Varianten

Nicht nur Döner gibt’s im „Döner Haus“, sondern die ganze Palette an Bistro-Snacks, vom Schnitzel bis zum Burger. Auch Vegetarier werden fündig, sie können aus Falafel, Halloumi, vegetarischem Döner und mehr wählen. Auch wenn das Angebot breit gefächert ist – „die Leute essen am liebsten Döner“, sagt Polat. Sorgen machen jedoch auch ihm die steigenden Preise für Lebensmittel und Energie. Vor wenigen Tagen musste Polat daher die Preise erhöhen. Ein Schritt, der ihm schwer gefallen ist. „Aber der leider notwendig war, um auch weiter hohe Qualität anbieten zu können“, sagt er.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den goldenen MAZ-Pokal hat Mehmet Polat erst einmal auf der Verkaufstheke platziert. „Wir haben zwar gehofft, dass wir gut abschneiden. Aber das überrascht uns jetzt wirklich.“ Er sei auch von Kunden auf das Voting angesprochen worden, „mir scheint, diese Aktion hat uns sogar noch ein wenig bekannter gemacht und die Leute zusammengebracht“, meint er.

Während der Chef noch mit der MAZ fachsimpelt, ist Genco Polat längst dabei, die Aktion auf dem Instagram-Kanal des „Döner Hauses“ festzuhalten (@falkenseedonerhaus). Den hat er 2019 gestartet, präsentiert dort regelmäßig das aktuelle Angebot. 180 Fans folgen dort bereits. „Das macht mir Spaß“, sagt Genco lächend, und schiebt nach: „Wir wollen den Leuten ja zeigen, was wir haben, und das auf modernem Wege.“

Ein aktuelles Foto stellte Genco Polat (l.) direkt auf den Instagramkanal des „Döner Hauses“, MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner schaut zu. Quelle: Nadine Bieneck

Bestellungen beim „Döner Haus“ in Falkensee sind auch per Whatsapp möglich

Die Polats gehen tatsächlich mit der Zeit. So kann man seine Bestellung inzwischen gar per Whatsapp-Nachricht aufgeben und dann wenig später abholen. Besonders praktisch für die Kunden: direkt vor dem Dönerhaus gibt es nicht nur überdachte Sitzplätze, sondern auch eine Hand voll Parkplätze.

Sogar aus Brieselang kommen Kunden zum „Döner Haus“ nach Falkensee

Nach Bekanntgabe des Ergebnisses freuen sich nicht nur die Polats, sondern auch viele Stammkunden für ihren „Lieblingsdöner“. Von „Verdient“ über „Es ist immer lecker dort und das Personal sehr freundlich“ bis hin zu „Wir kommen extra aus Brieselang, um dort unseren Döner zu essen“, reichten die Nachrichten. Der goldene MAZ-Pokal hat folglich genau den richtigen Platz gefunden.

Von Nadine Bieneck