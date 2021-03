Falkensee: Gedränge am Werkstoffhof

Falkensee

Bereits 15 Minuten vor Öffnung hat sich am Samstagmorgen eine Schlange wartender Fahrzeuge vor dem Wertstoffhof in Falkensee gebildet. Pünktlich um 9 Uhr werden die Tore geöffnet und die Havelländer können nun auf den Hof fahren, um ihren Abfall zu entsorgen. Ob alte Couchgarnitur, Küche oder einfach nur Altpapier, nicht mehr benötigte Gegenstände oder Abfälle sollen einfach nur weg.

„Zuerst wird durch einen unserer Mitarbeiter überprüft, welche Art von Abfall sich im Auto befindet und ob er hier abgegeben werden darf“, erklärt Christine Fliegner, Leiterin des Umweltamt des Landkreis Havelland. Das Fahrzeug wird dann gewogen, das dauert einen Augenblick. Der Kunde wird vom Personal eingewiesen, wohin er fahren muss, denn der Wertstoffhof ist in bestimmte Bereiche unterteilt.

Christine Fliegner sah sich auf dem Wrrkstoffhof um. Quelle: Enrico Berg

Diese Schritte hat Oliver Münchow aus Falkensee bereits hinter sich: „Ich komme regelmäßig zum Wertstoffhof, um Dinge zu entsorgen. Heute ist es die alte Küche. Soweit ist hier alles gut, aber es ist etwas langwierig. Es gibt nur eine Zufahrt, so dass man warten muss, bis jedes Auto über die Waage gefahren ist.“ Die Situation mit der Zufahrt, und dass jedes Fahrzeug über die Lkw-Waage fahren muss, soll sich ändern. 2007 wurde der Wertstoffhof in Falkensee eröffnet, die erste Erweiterung fand 2010 und die zweite Erweiterung 2012 statt. Aktuell ist das Areal etwa 7000 Quadratmeter groß. Eine Erweiterung ist auch für 2021 und 2023 geplant, so dass zusätzliche 5000 Quadratmeter Nutzfläche dazu kommen. Durch die dritte Erweiterung soll eine deutliche Verbesserung der Abfallannahme durch die Errichtung von zwei zusätzlichen Pkw-Waagen erfolgen. So können die Verkehrsströme auf dem Wertstoffhof besser gelenkt und entzerrt werden.

Eigentümer des Werkstoffhofes ist der Landkreis Havelland, Bewirtschafter ist die „ahb Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH“. Vier Vollzeit- und zwei Teilzeitmitarbeiter sorgen für den Ablauf auf dem Betriebsgelände. Auch mehr Personal soll eingesetzt werden. Aktuell läuft eine Stellenausschreibung für eine weitere Teilzeitkraft.

Tonnenweise Müll Im Jahr 2020 wurden auf dem Wertstoffhof in Falkensee insgesamt etwa 5800 Mg (Megagramm = Tonnen) Abfall angenommen. Der Sperrmüll betrug etwa 2300 Tonnen, das sind rund 7,5 Tonnen pro Tag, gefolgt von Elektroaltgeräte (etwa 530 Tonnen), Altholz (500 Tonnen), Pappe/Papier/Kartonagen und kompostierbare Abfälle mit je etwa 340 Tonnen und schließlich noch die Schadstoffe mit insgesamt etwa 120 Tonnen oder rund 400 Kilogramm pro Tag. Verpackungsabfälle aus Plast und Metall (Gelber Sack) werden auf dem Wertstoffhof nicht angenommen. Aus Kapazitätsgründen können einige Abfälle nur in haushaltsüblichen Mengen angenommen werden.

„Als wir im vergangenen Jahr nach dem ersten Lockdown wieder geöffnet hatten, kam das Gerücht auf, dass wir Abfälle von Berliner Bürgern annehmen würden. Dem war und ist nicht so. Manche Kunden haben ein Berliner Kennzeichen, wohnen aber im Havelland. Unsere Mitarbeiter überprüfen in diesen Fällen die Meldeadresse“, erklärt Christine Fliegner. Nur Bürger, die im Landkreis Havelland ihre Abfallgrundgebühr bezahlen, können ihre Abfälle auf dem Wertstoffhof Falkensee abgeben.

Henry Koser aus Falkensee wurde von seinen beiden Söhnen begleitet. Für die Knirpse ist der Besuch des Wertstoffhofes ein kleines Abenteuer. Quelle: Enrico Berg

Schwer beladen war der Pick Up von Falkenseer Markus Schüller. Aufgeladen hatte er die Couchgarnitur seiner Schwägerin, das alte Sitzmöbel sollte jetzt weg. Henry Koser aus Falkensee fährt regelmäßig zum Wertstoffhof. „Es sammelt sich immer eine Menge an, das Zeug werde ich dann hier los. Schlimm finde ich, dass im Wald soviel illegal abgeladen wird. Hier auf dem Wertstoffhof kann man sehr viel kostenlos entsorgen.“ Am Samstag hatte Koser seine beiden Söhne Levy (6) und Tony (2) dabei. Die beiden Knirpse hatten viel Spaß, als sie mit Papa ihren Anhänger entluden. „Für die Kinder ist das ein kleines Abenteuer.“

Der dreijährige Miro Köppen aus Brieselang half seinem Papa Rick beim Abladen des Altpapiers. Quelle: Enrico Berg

Ein tolles Erlebnis war es auch für den dreijährigen Miro Köppen aus Brieselang, der mit seinem Vater Rick Altpapier nach Falkensee brachte, konnte er doch die großen Container und Fahrzeuge bestaunen.

„Viele Bürger wissen gar nicht, dass sie viele Dinge kostenlos hier abgeben können wie zum Beispiel Sperrmüll, Papier, Holz, Elektroaltgeräte und vieles mehr“, betont die Leiterin des Umweltamtes. „Samstag ist der Tag mit der höchsten Besucherfrequenz“, berichtet Fliegner.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So war es auch am letzten Wochenende. Stoßstange an Stoßstange reihten sich die Fahrzeuge vor dem Betriebshof, weil die Havelländer ihre Abfälle entsorgen wollten. Auf die Frage von Umweltamtsleiterin Christine Fliegner, ob er mit dem Service zufrieden sei, antwortete Kay Köhler aus Falkensee: „Ich komme sehr häufig zum Wertstoffhof, bin sehr zufrieden mit dem Ablauf, hier läuft alles sehr gut.“

Nähere Informationen finden Sie im Abfallkalender, unter www.abfall-havelland.de oder bei der telefonischen Abfallberatung Telefon 03321/ 403 54 18 oder per E-Mail: abfallberatung@abfall-havelland.de

Von Hannelore Berg