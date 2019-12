Falkensee

Die bei einem Unfall am Mittwoch in der Gartenstraße in Falkensee schwer verletzte 87-jährige Radfahrerin ist am Freitag im Krankenhaus verstorben. Das teilt die Polizei mit.

Die alte Dame war Mittwochnachmittag auf dem Geh- und Radweg in der Gartenstraße unterwegs. In dem Moment, als eine 52-jährige Radlerin sie überholen wollte, setzte die 87-Jährige zum Abbiegen an. Beide Räder berührten sich und die Frauen stürzten.

Die 87-Jährige stieß dabei so unglücklich mit ihrem Kopf gegen einen Gartenzaun, dass sie das Bewusstsein verlor. Nach erfolgreicher Reanimation vor Ort wurde sie in eine Klinik gebracht.

Von MAZ