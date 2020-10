Falkensee: Grüne wollen mehr Tempo-30-Zonen

Falkensee

Alter Hut oder nicht? Das ist die Frage bei einem Thema, das die Fraktion der Grünen auf der Stadtverordnetenversammlung bewegen will. Es geht um eine Tempo-30-Zone in der Falkenseer Bahnhofstraße.

Die Grünen bringen in die Beratung am Mittwoch einen Antrag ein, in Falkensee sieben weitere Straßen bzw. Straßenabschnitte als Tempo-30-Zonen auszuweisen. Darunter defacto die gesamte Bahnhofstraße zwischen dem neuen Kreisel und dem Falkenhagener Anger.

Fall für die Gerichte

Die Bahnhofstraße war in der Vergangenheit bereits großflächig als eine solche Zone ausgewiesen. Die Straße war mit viel Fördergeld umgebaut worden, 2002 war dann die Tempo-30-Zone ausgewiesen worden. Besonders häufig war danach der Tempoblitzer in dem Bereich zum Einsatz gekommen. Der Falkenseer Bernhard Mayer hatte nach vielen Protesten 2006 gegen den Landkreis geklagt, das Verwaltungsgericht Potsdam gab ihm damals vorläufigen Rechtsschutz. 2009 wurde das „Zone 30“-Schild schließlich abgeschraubt, die Veranlassung dazu gab das Verkehrsministerium. Das hatte nämlich seine Fördermittel für den Ausbau von Hauptverkehrsstraßen gezahlt, da wären Tempo-30-Zonen nicht möglich. Hätte Falkensee auf der Ausweisung der 30er-Zone bestanden, hätte die Stadt die 800 000 Euro Fördermittel zurückzahlen müssen.

Erneute Debatte

Die Grünen stellen den damals umstrittenen Abschnitt nun erneut zur Debatte. Außerdem wollen sie das Tempolimit auf anderen zentralen Straßen: zwischen Rathauskreuzung und Bergstraße und auf großen Teilen der Spandauer Straße, auf Teilen der Potsdamer Straße und auf Teilen der Schönwalder Straße. Auch die Bredower Straße und das Zentrum von Finkenkrug haben sie im Blick.

Hauptstraßen im Blick

Bei ihrer Auswahl von so genannten Hauptverkehrsstraßen und Hauptsammelstraßen berufen sie sich auf den Lärmaktionsplan. „Die Einrichtung von Tempo 30 auf viel befahrenden Straßen erhöht die Verkehrssicherheit, mindert den Verkehrslärm und reduziert die Feinstaubbelastung“, argumentieren sie. Sie verweisen außerdem auf eine im April 2020 in Kraft getretene Novelle der Straßenverkehrsordnung, die einen größeren Spielraum bei der Ausweisung von Tempo-30-Zonen ermöglicht.

Die Stadtverordnetenversammlung Mittwoch sich heute um 18 Uhr zu ihrer Beratung in der Stadthalle. Der Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen ist dabei allerdings einer unter vielen, er steht auf Platz 36 der Tagesordnung.

Von Marlies Schnaibel