Falkensee: Hauptausschuss befürwortet neue Kitabeitragssatzung

Falkensee

Einstimmig befürwortete der Hauptausschuss die Annahme der neugefassten Kitabeitragssatzung für die Stadt Falkensee in seiner Sitzung am Mittwoch. Die war im Bildungsausschuss bereits intensiv diskutiert worden. Bürgermeister Heiko Müller (SPD) verwies darauf, dass die Stadt bislang „eine der ältesten Satzungen im Havelland hatte“, diese stamme noch aus den Jahren Anfang 2000. Aufgrund etlicher rechtlicher Änderungen sowie Änderungen von Gebühren und verpflichtenden Freistellungen geringverdienender Familien sei die Überarbeitung dringend notwendig gewesen.

Augenmerk sei unter anderem auf die Gleichbehandlung der Kinder in jeder Familie gelegt worden. Die finanziell zu erwartenden Auswirkungen auf den städtischen Haushalt im Zuge der überarbeiteten Satzungen seien „nicht signifikant“, berichtete Müller von Schätzungen durch den Fachbereich. Zugleich fügte er an: „Wir lagen mit unserer Satzung schon seit Jahren am unteren Ende der Gebührenskala.“

Die Stadtverordneten müssen nun abschließend in ihrer Sitzung am 23. Juni 2021 über die Satzung befinden, damit diese anschließend in Kraft treten kann.

Von Nadine Bieneck