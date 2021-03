Falkensee: Hauptausschuss rügt Jahresabschluss 2018 – trotz positiver Zahlen

Falkensee

Zu seiner regulären Sitzung kam am Mittwochabend der Hauptausschuss der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung in der Stadthalle zusammen. Auf der Tagesordnung standen gleich mehrere Themen, zu denen die Ausschussmitglieder und auch Bürgermeister Heiko Müller (SPD) erheblichen Gesprächsbedarf hatten.

Jahresabschluss 2018 sorgt für deutliche Rüge der Ausschussmitglieder

Diskussionen und deutliche Kritik der Stadtverordneten am Vorgehen der Stadt gab es zum Jahresabschluss 2018, der zur Bestätigung im Ausschuss vorlag. Dabei hatte Kämmerer Ralf Haase gute Zahlen präsentieren können. So hätten Anlagevermögen und Eigenkapital weiter gesteigert werden können, die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten lägen für 2018 weiter bei null. Vor allem Günter Chodzinski (B90/Grüne) rügte dennoch das Vorgehen der Stadt. Grundsätzlich sei der Überschuss erfreulich, befand er. Dennoch frage er, „wie kann es sein, dass man auf so einen erheblichen Überschuss kommt?“ Ziel müsse bereits im Jahresverlauf sein, „enger an die Zahlen ranzukommen und die Möglichkeiten, die man in dem Jahr hat, auch auszunutzen“. Vor allem im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, aber auch beim Personal, habe man in der Summe insgesamt 3,5 Millionen Euro weniger ausgegeben, als im Haushalt dafür vorgesehen waren. Chodzinski kritisierte diese Differenz ausdrücklich – nicht zum ersten Mal. „Wir warten weiter auf Verbesserungen, die da möglich sind“, schloss er seine Ausführungen.

Kämmerer Haase wies anschließend darauf hin, dass man mit den Kalkulationen inzwischen „näher dran“ sei. Im Bereich der Aufwendungen für den Sach- und Dienstleistungsbereich habe man insbesondere für die Unterhaltung von Haus- und Grundstücken deutlich weniger ausgegeben als ursprünglich geplant, so lasse sich die Differenz im siebenstelligen Bereich erklären. Michael Theis (CDU) pflichtete Chodzinski daraufhin bei: „Es läuft immer wieder aufs Gleiche hinaus: Die Einnahmen werden zu niedrig veranschlagt, die Ausgaben zu hoch.“ Man solle durchaus vorsichtig wirtschaften, „aber das muss sich im realistischen Rahmen bewegen“, mahnte er. Dies sei auch in den Vorjahren bereits passiert. „Diese Differenzen sind mit vorsichtigem Wirtschaften nicht mehr zu erklären. Ich hoffe, dass sich in Zukunft die Differenzen zwischen angesetzter Planung und letztlichen Ist-Ausgaben deutlich reduzieren werden“, sagte er. Das anschließende Votum des Ausschusses fiel einstimmig für eine Bestätigung des Jahresabschlusses aus.

B90/Grüne fordern proaktivere Maßnahmen der Stadt beim Coronaschutz

Heiß und teils auch emotional wurde über den Antrag der Fraktion B90/Grüne über proaktivere Maßnahmen der Stadt zum Infektionsschutz an städtischen Schulen und Kitas diskutiert. Ein Teil des Antrags – die Zurverfügungstellung von Covid19-Schnelltests für Schulen und Kitas – hatte sich durch neuere Landesregelungen zwar überholt. Die Forderung nach zusätzlichen medizinischen Gesichtsmasken für Schüler und pädagogisches Personal in den städtischen Einrichtungen sowie nach der Einrichtung eines städtischen Covid19-Krisenstabs hielt die Fraktion jedoch aufrecht. „Wir können doch nicht einfach zusehen, wie die Zahlen steigen“, insistierte die Fraktionsvorsitzende Anne von Fircks, die hybrid per Videoverbindung an der Sitzung teilnahm. „Wir finden es wichtig, dass Lehrer gut geschützt sind“, erklärte sie und berichtete davon, dass diese „sich ihre Masken teilweise selbst mitbringen müssen“.

Bürgermeister verweist auf entsprechende Zuständigkeiten

In der anschließenden Diskussion erklärte Heiko Müller schlüssig, dass zuvorderst das Land als Arbeitgeber für die Ausstattung der Schulen mit entsprechender Ausrüstung zuständig sei. „Wir dürfen schlichtweg nicht einfach irgendwelche Arbeitnehmer ausstatten“, so Müller. „Als Arbeitgeber würde ich im Karree springen, würde das jemand bei unseren Mitarbeitern machen.“ Die SPD-Stadtverordnete Catharina Bockelmann – selbst Lehrerin – ergänzte aus eigener Erfahrung, die Ausstattung an der Schule funktioniere problemlos, und nahm damit dem Antrag zusätzlich den Wind aus den Segeln.

Außerdem auf der Tagesordnung im Ausschuss: Die Vorlage von Bürgermeister Heiko Müller zur Vergabe der Planungsleistungen für die letzten beiden Bauabschnitte 8 und 9 des Hallenbads wurde einstimmig beschlossen. Ausführen soll auch diese die Bauconzept Planungsgesellschaft mbH. Die Firma hat bereits die Aufträge für die Leistungsphasen 1 bis 7 erhalten, nachdem sie sich 2017 in einer europaweiten Ausschreibung durchgesetzt hatte. Beschlossen wurde auch mit 13 Ja- und zwei Nein-Stimmen der interfraktionelle Antrag zur interkommunalen Zusammenarbeit in der Vorplanungsphase des Bahnprojekts i2030. Die Verwaltung soll demnach mit Blick auf das Großprojekt eng mit den Kommunen Nauen, Brieselang und Berlin-Spandau sowie dem Landkreis zusammenarbeiten. Die Stadtverordneten sollen dabei einbezogen werden. Der Vorstoß der AfD, das Projekt bis 2025 umzusetzen, fiel bei den anderen Ausschussmitgliedern durch. „Projekte dieser Größenordnung brauchen diesen Vorlauf. Wir reden vom Ausbau einer Bahntrasse auf nicht geringer Streckenlänge und auf schwierigem Abschnitt“, brachte es Jonathan Manti (IdJPPPTHBH) auf den Punkt. Die Behauptung der Umsetzung bis 2025 sei „schlichtweg populistisch“.

„Froh um jede Runde, die einem erspart bleibt“

Auch die Installation eines weiteren Krisenstabs lehnte Müller ab: „Es gibt ausreichend viele Gremien, die das aktuelle Geschehen in ihren Zuständigkeiten begleiten“, erklärte der Bürgermeister und wies auch auf den Einsatzstab des Landkreises hin. „In Zeiten wie diesen ist jeder Einzelne froh um jede Runde, die einem erspart bleibt“, sagte er. Insbesondere, wenn diese keinen neuen Mehrwert bringe. Auf Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Hans-Peter Pohl (CDU) wollte die Grünen-Fraktion ihren Antrag dennoch nicht zurückziehen. Mit zehn Nein-Stimmen bei drei Ja-Stimmen und einer Enthaltung empfahl das Gremium anschließend den Antrag nicht zur Annahme durch die Stadtverordneten.

Von Nadine Bieneck