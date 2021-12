Falkensee

Die Mittwochabend, 8. Dezember, ab 18 Uhr in der Falkenseer Stadthalle stattfindende Stadtverordnetenversammlung (SVV) wird als 3G-Veranstaltung durchgeführt. Dies teilte die Vorsitzende Julia Concu (B90/Grüne & Jugendbündnis) am Dienstag mit. Sie mache damit zum Schutz der Stadtverordneten und der Besucher aufgrund der aktuellen Coronalage von ihrem Hausrecht Gebrauch, hieß es weiter. Der Zutritt zur Sitzung in der Stadthalle ist damit sowohl für die Stadtverordneten als auch die Besucher nur nach Vorlage eines gültigen Testnachweises möglich. Ausgenommen sind Geimpfte und Genesene, die einen entsprechenden Nachweis vorlegen müssen (digital oder als Originaldokument). Zudem gilt im Gebäude die Maskenpflicht, von der Personen, die von dieser aus gesundheitlichen Gründen befreit worden sind oder die sich auf einem festen Platz aufhalten, ausgenommen sind. Concu weist zudem darauf hin, die geltenden Abstandsgebote einzuhalten.

Für die Einlasskontrollen sei entsprechend Zeit einzuplanen. Eine aktuelle Testmöglichkeit bietet unter anderem das mobile Testzentrum auf dem Campusplatz in Falkensee (7 bis 12.30 Uhr, 13 bis 18 Uhr). Concu weist zudem auf den möglichen Folgetermin der SVV am Donnerstag, 9. Dezember, hin für den die gleiche Regelung gilt. Das mobile Testzentrum hat an diesem Tag von 7 bis 12.30 Uhr und 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der für die Sitzung vorzuweisende Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Von MAZonline