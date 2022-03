Falkensee: Herausforderungen bei Unterbringung geflüchteter Kinder in Kitas

Falkensee

Eine Vielzahl an Menschen, die aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine geflüchtet sind, ist inzwischen auch im Havelland angekommen. Sowohl der Landkreis als auch zahlreiche Privatpersonen sorgen für die Aufnahme der Geflüchteten.

Parallel laufen zugleich die Planungen in den Rathäusern, die beispielsweise die Betreuung der geflüchteten Kinder und Jugendlichen in Kitas und Schulen betrifft. Fest steht offenbar, dass die vom Landkreis geplante Sonderstelle der Ausländerbehörde in Falkensee aller Voraussicht nach in den Räumlichkeiten des Jobcenters in der Bahnstraße 8 eingerichtet werden soll.

Stadt Falkensee vor Herausforderung, Betreuung in Kitas für Kinder geflüchteter Familien aus Ukraine zu schaffen

Eine ungleich größere Herausforderung ist indes die Schaffung von Betreuungsmöglichkeiten für die geflüchteten Kinder. „Die aktuelle Leistungsfähigkeit der kommunalen Kitas und Horte ist aufgrund von gestiegener Krankheit des Erziehungspersonals sehr eingeschränkt“, umreißt Stadtsprecherin Yvonne Zychla die aktuelle Situation. Die landesweit hohe Corona-Inzidenz schlage auch auf Kitas und Horte in Falkensee durch. So hätten Betreuungszeiten aktuell gar teils verkürzt werden müssen, „dies stellt bereits jetzt eine hohe Belastung insbesondere für berufstätige Eltern dar“, so Zychla. „Die Kapazität unserer Kitas ist durch die jeweilige Betriebserlaubnis und die Personalsituation limitiert. Beides ist nicht kurzfristig änderbar. Inwieweit die Landesregierung im Hinblick auf die Betriebserlaubnisse Sonderregelungen schafft, ist derzeit nicht absehbar“, sagt Zychla weiter. Nach Auffassung der Verwaltung in Falkensee sei jedoch „die kurzfristige Schaffung zusätzlicher Kapazitäten – außerhalb einer veränderten Betriebsgenehmigung – nicht möglich“.

Für die Zuweisung der schulpflichtigen Kinder aus den Familien der Geflüchteten ist indes das Staatliche Schulamt und nicht die Stadt Falkensee zuständig. Die Schulpflicht beginnt sechs Wochen nach der Verteilung respektive dem Umzug in den entsprechenden Landkreis. Bei Unterbringung in einer Aufnahmeeinrichtung ruht die Schulpflicht zunächst gar für drei Monate. Laut Bildungsministerium bereiten sich die Schulen im Land auf den Besuch der Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine vor, das Schulgesetz sehe ein Recht auf den Schulbesuch vor, heißt es.

Im Landkreis Havelland schreitet unterdessen die Ausweitung der Unterbringungsmöglichkeiten für die Geflüchteten fort. So wird das MAFZ in Paaren im Glien aktuell zu einer Notunterkunft umfunktioniert, wie die Kreisverwaltung bereits zu Wochenbeginn mitgeteilt hatte.

Stadt Falkensee bündelt Informationen zu Geflüchteten aus Ukraine auf Website

Die Stadt Falkensee bündelt alle Informationen zu den Flüchtlingen aus der Ukraine unter: www.falkensee.de/ukraine

Von Nadine Bieneck