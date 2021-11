Falkensee: Hier gibt es Termine für die Impfaktion vom Freitag

Falkensee

Die Corona-Impfaktion des Landkreises Havelland am Freitag findet in Zusammenarbeit mit der Johanniter-Unfall-Hilfe im Veranstaltungsteil der Stadthalle Falkensee statt.

In Falkensee wird Moderna verimpft

Verimpft wird der Impfstoff von Moderna ausschließlich als Booster-Impfung an Personen im Alter von über 30 Jahren, deren Grundimmunisierung bis zum 3. Juli 2021 erfolgt ist. Darüber informiert die Kreisverwaltung.

Für die Impfaktion ist eine vorherige telefonische Terminvereinbarung erforderlich. In Dallgow-Döberitz und auch in Rathenow hatte es in der vergangenen Woche lange Wartschlangengegeben und hunderte enttäuschte Impfwillige gegeben.

Termine, so lange der Vorrat reicht

Unter der Telefonnummer 03385/ 551 71 91 können nun am Mittwoch, 1. Dezember, ab 12 Uhr Termine gebucht werden. Die Hotline ist solange geschaltet, bis alle Impftermine vergeben sind. Bei der Impfaktion am Freitag ist es ausreichend, sich ungefähr fünf Minuten vor dem vereinbarten Termin an der Stadthalle Falkensee einzufinden. Eine Impfung ohne Termin ist an diesem Tag nicht möglich.

Die Impflinge sind grundsätzlich aufgefordert, Impfausweis, Versichertenkarte sowie Personalausweis mitzubringen. Im Idealfall haben sie zudem die unter https://brandenburg-impft.de/bb-impft/de/downloads/ befindlichen Dokumente für den Impfstoff von Moderna ausgefüllt und unterschrieben dabei.

