Falkensee: Hitzige Diskussion um weitere 30er-Strecken im Ausschuss

Falkensee

Zu keiner Einigung kamen Montagabend die Mitglieder des Falkenseer Stadtentwicklungsausschusses bei einem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die sich für eine Geschwindigkeitsreduzierung weiterer Straßen im Stadtgebiet auf Tempo 30 einsetzt.

Vorstoß folgt einer Empfehlung des Lärmaktionsplans

Entsprechend einer Empfehlung im Lärmaktionsplan solle das Tempolimit auf Teilen der Bahnhofstraße, Teilen der Falkenhagener Straße, der Potsdamer Straße und der Schönwalder Straße umgesetzt werden. Aufgrund des schlechten Zustands der Straße und der mit dem Kopfsteinpflaster verbundenen Lärmbelästigung solle zudem die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bredower Straße auf den gesamten Straßenzug ausgeweitet werden, und auch das am Bahnhof Finkenkrug bereits existierende Tempolimit bis zur Kreuzung Finkenkruger Straße ausgedehnt werden.

Fraktionen agieren mit Pro und Contra

Erwartungsgemäß entspann sich in Folge eine hitzige Debatte mit teils sehr konträren Meinungen. Eric Heidrich (Linke) signalisierte „vollumfängliche Unterstützung des Antrags“. Hans-Peter Pohl (CDU) hingegen erklärte für seine Fraktion, dem Anliegen nur in Teilen zustimmen zu können. „Zu Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen rund um die Uhr sagen wir nein“, sagte er mit Blick auf einen Teil der im Antrag festgehaltenen Straßen. Für die Nachtstunden stimme man grundsätzlich zu, „aber nicht rund um die Uhr“. Thomas Lenkitsch gab als sachkundiger Einwohner zu bedenken: „Wenn die Hauptstraßen auch weiterhin benutzt werden sollen, müssen sie attraktiv bleiben.“ Das hieße beispielsweise, das Tempo im Zuge einer Geschwindigkeitsreduzierung in den Nebenstraßen noch weiter zu drosseln. Anderenfalls ziehe ein Tempolimit auf den Hauptstraßen „die Leute in die Wohngebiete und der Verkehr verlagert sich entsprechend“. Solcher Schleichverkehr sei sicher nicht Ziel des Anliegens.

Dezernent Zylla: „Sie müssen wissen, was Sie wirklich wollen“

Dezernent Thomas Zylla (CDU) fragte im Diskussionsverlauf die Ausschussmitglieder dann konkret: „Sie müssen wissen, was Sie wirklich wollen. Grundsätzliche Entscheidungen für alle Hauptstraßen in der Stadt oder Einzelentscheidungen, die von der Verkehrsbehörde dann auch entsprechend geprüft werden.“ Geschwindigkeitsbeschränkungen seien nur in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde und auf entsprechende Anträge durch die Stadt hin möglich und benötigten entsprechenden Vorlauf und Zeit, wies der Baudezernent auf das geltende Prozedere hin.

Schlussendlich keine Empfehlung für den Antrag aus dem Ausschuss

Zu fortgeschrittener Stunde gegen 21.45 Uhr mahnte der Ausschussvorsitzende Gerd-Henning Gunkel (B90/Grüne) dann: „Wir kommen langsam in Zeitnot.“ Die Abstimmung endete dann schließlich mit einem Patt von vier Ja- sowie vier Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen. Eine positive Empfehlung für die Stadtverordneten gab es somit für den Antrag nicht.

Von Nadine Bieneck