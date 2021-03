Falkensee/Fahrland

Die Menschen bewegen sich hektisch, sie wirken aufgeregt. Die Szenen vor dem Haus in Fahrland sind tumultartig. Überall drängeln sich Journalisten, um nichts zu verpassen. Mittendrin sind Bianca und Matthias Boehnke aus Falkensee. Auch sie wollen ein Blick in das mysteriöse Haus erhaschen. Es ist die Wohnung, in der Erich Honecker Zuflucht gefunden hat: beim Pastor Uwe Holmer.

„Cut, wir drehen die Szene noch mal“, sagt eine Stimme laut. Es ist die von Tatort-Schauspieler Jan Josef Liefers. Nahe bei Potsdam, in Fahrland, dreht er für Arte einen neuen Film. Es ist die Geschichte von Erich Honecker und seiner Frau Margot, die vom 30. Januar bis zum 3. April 1990 beim Pastor Uwe Holmer in Lobetal bei Bernau untergekommen sind. „Das Originalhaus haben sie nicht bekommen können, deshalb drehen sie nun in einem ähnlichen in Fahrland“, erklärt Matthias Boehnke. Er und seine Frau sind Teil des Filmes.

Es sah aus, wie damals

In der eingangs beschriebenen Szene haben sie Gaffer gespielt. Obwohl ihnen persönlich nichts ferner läge. „Wir tendieren überhaupt nicht zum Gaffen, es entspricht nicht unserem Naturell“, sagt Matthias Boehnke. Bei Unfällen habe er kein Verständnis dafür, wenn Menschen stehenbleiben und schauen, was passiert ist.

Insgesamt schlüpfte das Ehepaar am 3. März aber für drei Szenen in die Rolle der neugierigen Bürger. „Wir haben uns die Nase platt gedrückt und ins Haus geguckt“, sagt Matthias Boehnke scherzhaft. Im echten Leben und wenn sie gerade keine Rolle spielen, ist Matthias Boehnke Soldat bei der Luftwaffe, im Dienstgrad Oberstleutnant. Bianca Boehnke hat zu Hause das Sagen und ist Hausfrau.

Für drei Szenen schlüpfte das Ehepaar in die Rolle von Gaffern. Etwas, dass Beiden im echten Leben gar nicht gefällt. Quelle: Privat

Dafür wurde die Location visuell um drei Jahrzehnte verjüngt: „Es standen alte Volkspolizeiautos herum und auch Trabis wurden angeschafft“, berichtet er. Zudem wurde ein wenig Sand auf den Fußwegen verschüttet, „wie es damals halt aussah“, berichtet Matthias Boehnke.

Eine Reise ein die Vergangenheit

Im November 1989 wurde den Honeckers die Wohnung gekündigt, fortan waren sie obdachlos. Erich Honecker selbst geriet zudem ins Visier der Strafverfolgung. Nachdem sie beim Pastor Uwe Holmer aufgenommen worden sind, wurde das Haus Schauplatz von Demonstranten und Journalisten.

Auch für Matthias Boehnke war der Dreh, der die Ereignisse nun nachspielt, eine Reise in die Vergangenheit. „Damals war ich 32 Jahre alt, man fühlte sich in die Zeit zurückversetzt“, sagt er. Durch die Klamotten im damaligen DDR-Stil habe er sich gar an seine Jugend erinnert.

Matthias Boehnke fühlte sich durch die Kulisse an seine Jugend erinnert. Quelle: Privat

Auch seine Frau Bianca war von dem Dreh begeistert: „Es war aufregend, zu sehen, wie solch ein Film gedreht wird“, sagt sie. Die Kamera sei dabei noch das Geringste gewesen, das an einen Filmdreh erinnerte.

„Das Catering, die ganzen Produktionsabläufe und die Verwandlungen der Schauspieler waren einfach toll. Der Blick hinter die Kulissen hat sich gelohnt“, sagt sie. Für sie war es das erste Mal an einem Filmset. „Ich habe schon früher immer mal wieder als Komparse in Filmen mitgespielt“, sagt Matthias Boehnke.

Im Oktober ist Erstausstrahlung

Die Rollen in dem Film bekamen sie durch seinen Bruder, Marcus Boehnke. „Er ist der Produktionsleiter des Films“, erzählt Matthias Boehnke. Als er dies erfahren habe, sagte er im Spaß zu seinem Bruder: „Sieh bloß zu, dass du uns Rollen im Film beschaffen kannst!“

Die Erstausstrahlung des Films ist für Oktober angekündigt. Gezeigt wird er auf Arte. „Es ist natürlich spannend, zu sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ich freue mich auf den Film und bin gespannt, ob wir dann noch drinnen sind oder ob wir rausgeschnitten wurden“, sagt Matthias Boehnke.

Insgesamt sei die Szene mit ihnen als Gaffer drei Mal gedreht worden. „Aber nicht wegen uns musste sie so oft wiederholt werden“, sagt er lachend. Er sei also guter Dinge, dass er im finalen Filmschnitt auch vorkommt.

Von Steve Reutter