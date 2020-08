Falkensee

Leinwand hoch und Film ab! Am Freitag ging das Open-Air-Kino im Falkenseer Gutspark mit 220 Gästen und dem Film „25 km/h“ in die dritte von acht Runden. Sommerkino nennt das Jugendforum Falkensee sein Angebot, das nach dem Erfolg im Vorjahr auch diesen Sommer stattfindet.

Gemeinsames Wohnzimmer

Freitag 21 Uhr verwandelt sich der Gutspark in ein gemeinsames Wohnzimmer mit Popcornmaschine, Getränken und Liegestühlen. Friederike Sabotka (18) und Erik Fahnenschmidt (19) sind zusammen hergekommen. Wie viele andere haben sie sich selbst eine Picknickdecke mitgebracht und es sich ganz vorne bequem gemacht. Mitbekommen haben sie von dem Angebot über Mundpropaganda. „Wir sind wegen der guten Atmosphäre hier und der Filmauswahl“, erklärt Friederike, die schon Stammgast beim Kino ist. Ihr Freund Erik ist zum ersten Mal dabei: „Ich finde es wirklich cool, dass so etwas hier angeboten wird und die Jugend sich da engagiert.“

Zur Galerie Das Jugendforum der Stadt organisiert eine achtteilige Kino-Reihe im Gutspark.

Und von Engagement soll die Rede sein. Drei Stunden dauert jeweils der Aufbau und Abbau, erzählt Toni Kissing aus dem Orga-Team. Die circa zwölfköpfige Jugendtruppe fährt alle Materialien CO2-neutral mit einem Lastenfahrrad und zwei Fahrradanhängern jedes Mal in den Park und zurück. „Zurzeit lagern wir unsere Sachen in einem Raum der Stadthalle, der uns von der Stadt Falkensee zur Verfügung gestellt wurde, aber einen Großteil müssen wir auch etwas weiter weg verstauen.“

Kino mit Desinfektion

Zum Material gehören ein großes Zelt, damit Gäste im Trockenen sitzen, ein brandneuer Beamer, aber auch ein riesiger Desinfektionsmittelspender. In der Begrüßungsrede vor dem Filmstart wird auf diesen hingewiesen sowie auf das Einhalten der Abstände und es wird zum Tragen einer Maske während der An- und Abfahrt aufgerufen.

Platz zum Ausweichen

„Die Tatsache, dass die Veranstaltung unter freiem Himmel und mit ausreichend Platz zum Ausweichen stattfindet, beruhigt uns sehr“, sagt Veranstalter Lennart Meyer vom Jugendforum. „Wir haben das Kino ja erst recht kurzfristig angemeldet, als auch die Freiluftkinos in Berlin wieder anliefen, aber dann verlief auch alles ganz reibungslos. Das Ordnungsamt war einverstanden und die Kirchengemeinde Seegefeld stellt freundlicherweise ihre Sanitäranlagen und den Strom zur Verfügung.“

Pause wegen Lärmschutz

Einzige Einschränkung ist die vorgeschriebene Pause der Veranstaltung jeden dritten Freitag – aus Lärmschutzgründen. „Das ist dann aber auch für uns schön, mal einen Freitag frei zu kriegen“, freut sich Sarah. „Ich leide immer ein bisschen unter Schlafmangel, wenn wir dann erst gegen 1 Uhr fertig sind mit Abbau.“

Neue Mitglieder gesucht

Trotzdem ist das Jugendforum sehr zufrieden mit dem Event. Der große Andrang sorgt natürlich für weitere Motivation. Über neue Jugendliche im Team würden sie sich aber freuen. „Neue Mitglieder im Jugendforum, die mit uns solche Sachen veranstalten, sind immer gern gesehen“, gibt Toni zu.

Die nächsten Kino-Termine 7. August: „Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen“ ist ein biografischer Film über drei afroamerikanische Mathematikerinnen. 21. August: „Blackkklansman“ – die Entlarvung des Ku-Klux-Klans ist Thema des Dramas von 2018. 28. August: „The Danish Girl“ – Schauspieler Eddie Redmayne spielt einen Künstler der goldenen Zwanziger - oder doch eine Künstlerin? 11. September: „Little Women“ – porträtiert werden vier Schwestern in der gesellschaftlichen Unterdrückung des 19. Jahrhunderts. 18. September: „Die Entdeckung der Unendlichkeit“ – Stephen Hawkings Lebensgeschichte wird aus mehreren Blickwinkeln beleuchtet.

Der Besuch des Kinoabends ist kostenlos, aber freiwillige Spenden sind gerne gesehen und auch für Popcorn werden gerne kleine Beträge angenommen. Erst als der selbstgeschnittene Vorspann zu Ende geht, wird der viel besuchte Snackstand geschlossen.

Untertitel für Inklusion

Vor Filmbeginn werden an diesem Freitag in einer kleinen Rede auch deutsche Untertitel zu Inklusionszwecken angeboten, die nach Zustimmung aus dem Publikum erstmals eingeblendet werden.

So startet „25 km/h“ – ein deutscher Film, der vom Jugendforum demokratisch ausgewählt wurde. „Unsere Filme haben gesellschaftspolitische Themen und überbringen eine Message, aber sie sollen auch unterhalten“, sagt Toni Kissing. Das sieht auch das Falkenseer Publikum so, welches am Ende Beifall klatscht und jubelt.

