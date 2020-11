Falkensee

Übermütig tobt Podenco-Mix Socke mit den Hundekumpels über die Wiese vom „Allgemeinen Hundesportverein Falkensee“. Auf dem Areal hat sich auch die Hundeschule „Slydogs“ von Jennifer Brückner eingemietet, die alle einfach nur Jenni nennen.

Jennifer Brückner und ihre Malinois-Hündin sind seit langem ein Team. Vor 17 Jahren hat Jenni, wie alle die Trainerin nennen, die Hundeschule gegründet. Im Moment gibt Jenny nur noch Einzelunterricht. Quelle: Jeannette Hix

Anzeige

Dreimal die Woche, montags, mittwochs und sonnabends, bietet sie dort für Zwei- und deren Vierbeiner Trainingsstunden an. Doch Corona hat den Schülern nun einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Den ganzen November darf laut Regierungsbeschluss kein Training mehr auf dem Areal der Hundeschule stattfinden. Lediglich Einzelunterricht außerhalb des Geländes ist noch erlaubt. Wir hoffen, dass wir das Training in der Hundeschule im Dezember fortsetzen können“, sagt Jennifer Brückner (37), die die Hundeschule nebenberuflich betreibt. Ansonsten ist sie als Sachbearbeiterin im öffentlichen Dienst tätig und wohnt in Börnicke.

Thomas Lerch (46) aus Falkensee und seine Australian-Shepherd-Hündin Luna machen beim Welpenkurs mit. Bald macht Luna im Kurs der Junghunde mit. Quelle: Jeannette Hix

Am letzten Sonnabend im Oktober fand vorerst das letzte Training statt. Wie üblich, gab es verschiedene Kurse. Um 9 Uhr starteten die Welpen mit ihren Besitzern, dann bekamen Junghunde wie Socke ihren Erziehungsschliff und schließlich die älteren Tiere. Auch Kurse wie „Agility“, wo die Vierbeiner über und durch Hindernisse laufen, „Frisbee“ (fangen einer Frisbeescheibe) und Longieren werden angeboten. Bei dieser Sportart befindet sich der Halter in der Mitte eines Kreises und der Hund außerhalb, wo er Frauchens oder Herrchens Kommandos umsetzen sollte. Und der Mobilitätskurs soll Hundesenioren fit halten.

Rettungssanitäter Jörg Deneke ist mit der zwölf Wochen alten Rhodesian Ridgeback-Hündin Nea zum dritten Mal in der Hundeschule. Quelle: Jeannette Hix

Thomas Lerch (46) aus Falkensee und seine Australian-Shepherd-Hündin Luna machen beim Welpenkurs mit. Luna ist am 14. Juni 2020 geboren und scheint manchmal, wenn Herrchen ruft, „auf einem Ohr taub zu sein“. „Obwohl Luna noch so jung ist, hört sie meistens schon ganz gut auf Kommandos wie ,Komm’ und ,Sitz’“, sagt der Personalentwickler. „Aber manchmal eben auch nicht. Und darum sind wir hier.“

Nicole Smialek (46) aus Schönwalde mit „Baby“-Berner Sennenhund Bismarck. Der Rüde soll in der Hundeschule viel Kontakt mit anderen Hunden haben, sozialisiert werden. Quelle: Jeannette Hix

Das Besondere in der Hundeschule Slydogs sei, dass die Vierbeiner nach dem Training noch ausgiebig zusammen spielen dürfen – ein Umstand, der bei anderen Hundeschulen eher nicht üblich ist. Bei den Spielphasen werde darauf geachtet, dass die Hunde gleichen Alters seien und etwa die gleiche Größe haben. „Das ist wichtig, damit größere Hunde vor Übermut kleinere Artgenossen nicht umrennen“, sagt Thomas Lerch, der bedauert, dass in Falkensee fast überall Leinenzwang für Hunde angesagt sei. „Darum ist das Toben hier in der Hundeschule so wichtig“, findet er.

Jennifer (33) aus Dallgow kommt mit ihrer Pinscher-Mix-Hündin Nala regelmäßig zum Training. Quelle: Jeannette Hix

„Baby“-Berner Sennenhund Bismarck tobt freudig in der Welpengruppe mit. Das Training vor der Spielphase ist für den erst 16 Wochen alten Bismarck und seine Kumpels nur kurz. Mit positiver Bestärkung lernen sie aber schon früh Kommandos wie „Sitz“ und „Fuß“. Und bei jeder richtig ausgeführten Übung gibt es dann einen kleinen Hundekeks. „Wir sind aber auch hier, damit Bismarck sozialisiert wird“, sagt Halterin Nicole Smialek (46) aus Schönwalde. „Er soll später freundlich auf Artgenossen zugehen und sie nicht anmotzen“, wünscht sich die Verwaltungsangestellte.

Gaby Heider backt für die vierbeinigen Teilnehmer gesunde Hundekekse. Quelle: Jeannette Hix

Diesen Wunsch hat auch Rubina Nawrath aus Falkensee für ihre fünf Monate alte Dalmatinerhündin Rubina. Seit zwei Monaten kommen die zwei zum Training. Auch Jennifer (33) aus Dallgow besucht mit ihrer Pinscher-Mix-Hündin Nala regelmäßig die Hundeschule. Und die zwölf Wochen alte Rhodesian Ridgeback-Hündin Nea ist mit ihrem Herrchen Jörg Deneke (45) zum dritten Mal dabei. Der Rettungssanitäter kommt extra aus Spandau, um Nala Benimm beizubringen.

Junghund Socke und ihr Frauchen Janna (57) aus Nauen haben schon häufiger die Hundeschule in Falkensee besucht. „Ich versuche jeden Sonnabend beim Training dabeizusein, damit sich Socke endlich auch unter Ablenkung von den anderen Hunden abrufen lässt“, sagt Janna. Socke hat noch eine andere „Baustelle“, an der es zu arbeiten gilt. Die kleine Hündin zieht an der Leine, wenn sie zu ihren Kumpels will. Der Tipp von Trainerin Jennifer Brückner: „Bleib einfach stehen, wenn sie an der Leine zieht. Lenke die Aufmerksamkeit auf dich. Sprich sie an und gib’ ihr erst einen Keks, wenn sie dich anschaut. Es geht erst weiter, wenn Socke zu dir kommt und die Leine locker ist.“

Am Ende des Trainings können die Vierbeiner miteinander spielen. Quelle: Jeannette Hix

Jennifer Brückner hat vor 17 Jahren die Hundeschule gegründet. Jennifer ist mit Hunden aufgewachsen und hat vor Gründung ihrer Hundeschule viele Kurse wie „Fährtenlesen“, „Erste Hilfe am Hund“ und zum „Klickertraining“ besucht, bei dem das Tier zusätzlich zum Futter noch mit einem Signal (einem Klick) belohnt wird. So kann positives Verhalten später auch ohne Gabe von Futter belohnt und bestärkt werden. Erst kürzlich hat sie bei der Industrie- und Handelskammer ihr Zertifikat als Hundetrainerin und Verhaltensberaterin absolviert.

Derzeit ist nur außerhalb der Hundeschule Einzeltraining möglich

Jetzt hoffen ihre „Schüler“, dass die Hundeschule auf dem Areal in Falkensee ab Dezember wieder öffnen darf. Und bis dahin hat Jennys Mutter Gaby Heider (66) auch schon wieder viele Hundekekse gebacken.

Gaby Heiders Tipp für Leute, die selber mal für Schnuffi backen wollen: Einfach 300 Gramm Dinkelmehl, 100 Gramm Haferflocken, Apfel, Möhre oder Banane sowie ein Ei mit 500 Gramm gekochter, kleingeschredderter Leber vermengen und mindestens eine halbe Stunde bei 210 Grad backen. Fertig ist der gesunde Hundekeks. www.hundeschule-slydogs.de

Von Jeannette Hix