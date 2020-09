Falkensee

Sie lesen die Klassiker der Literatur, um die deutsche Sprache besser zu verstehen. Zweimal in der Woche treffen sich im Interkulturellen Begegnungszentrum B84 in Falkensee Geflüchtete, um gemeinsam zu lesen. Der Buchklub ist das jüngste Angebot im B84 und existiert erst seit zwei Wochen. „Uns erreichten in der Vergangenheit mehr und mehr Anfragen nach Deutschkursen. Da haben wir überlegt was wir machen können“, sagt Tanja Marotzke, Koordinatorin des B84.

„Viele können lesen, verstehen aber die Texte nicht“

Die Idee für einen Buchklub hatte schließlich Patrick Plörer. Der 22-Jährige engagiert sich ehrenamtlich im Begegnungszentrum und leitet die Buchtreffen, zu dem jeweils zwei bis drei Geflüchtete kommen.

Anzeige

„Viele können schon gut deutsch sprechen und auch lesen. Doch meist verstehen sie nicht wirklich, was sie gelesen haben. Daran wollen wir im Buchklub arbeiten, indem wir über das Gelesene sprechen“, so Plörer. Das erste Buch, dem sich die Teilnehmer widmen, ist Emil und die Detektive von Erich Kästner.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Buchklub ist für alle offen und soll neben dem Lesen und Verstehen der deutschen Sprache vor allem den Austausch fördern.

Dawit Sium kommt fast jeden Tag ins B84

In der Bücherrunde sitzt auch Dawit Sium. Der 22-Jähirge kam 2017 aus Eritrea nach Deutschland und lebt in einer Gemeinschaftsunterkunft in Friesack. Er kommt fast jeden Tag ins B84. „Es ist wie mein Zuhause. Besonders schön ist, dass die Menschen hier an einen glauben. Sie sagen immer ’Du schaffst das’“, erzählt Sium. Derzeit setzt der junge Mann alles daran, seinen mittleren Schulabschluss zu machen.

„Danach möchte ich Abitur machen und studieren“, sagt er. Die Unterstützung, die er braucht, bekomme er auch im B84.

Willkommensinitiative ist seit 2014 aktiv

Anfang 2014 gründete sich die Falkenseer Willkommensinitiave, die wenig später den Begegnungsort ins Leben rief. Der Ort steht dabei allen Falkenseern offen. So gibt es dort etwa regelmäßig ein queeres Regenbogencafé und einen Stammtisch für Deutsche Gebärdensprache. Fünf Jahre nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren berühmten Satz „Wir schaffen das“ sagte, sagen die Mitglieder der Willkommensinitiave: „Es funktioniert“.

>>>Lesen Sie auch: Nach Corona-Pause: Das B84 öffnet wieder

„In Falkensee gab es von Anfang an eine große Hilfsbereitschaft. Das ist noch heute so“, sagt Marotzke. Zudem habe sich die Hilfe wie ein Schneeballprinzip sehr kleinteilig organisiert. Vieles laufe hinter den Kulissen ab. Es sei ein richtiges Netzwerk entstanden.

Derzeit leben 210 Geflüchtete in Falkensee

Alles sei dennoch nicht rosig. 210 Geflüchtete leben derzeit in der Gartenstadt, die meisten in einer der beiden Gemeinschaftsunterkünfte. Im Wohnheim An der Lake sind es 130 Menschen und in der Kremmener Straße 65 Menschen. 15 Personen sind in Wohnungen untergebracht, teilt der Landkreis auf Nachfrage mit. Laut Willkommensinitiative sie genau diese Form der Gemeinschaftsunterbringung eines der Hauptprobleme.

„Heime bieten keine Privatsphäre“

„Ein Heim ist keine Normalität. Jeder braucht einen Ort, an dem er sich zurückziehen kann und Privatsphäre hat. Gerade für Menschen, die durch ihre Fluchterfahrungen traumatisiert sind, ist das besonders wichtig“, sagt Kathleen Kunath, Sprecherin der Willkommensinitiative. Wildfremde Menschen, gemeinschaftlich genutzte Sanitärbereiche und keine Aussicht auf eine Verbesserung der Situation.

Eine eigene Wohnung wüscht sich auch Dawit Sium. „Ich brauche einfach Ruhe um lernen zu können. Im Heim in Friesack finde ich diese Ruhe nicht“, sagt er. Außerdem verbringt er viel Zeit in Bus und Bahn, um zwischen Friesack, Falkensee und Spandau, wo der 22-Jährige seinen Schulabschluss macht, zu pendeln. Das alles nimmt er auf sich, um sein Ziel zu erreichen. „In Deutschland habe ich den Spruch gelernt ’Wer etwas will findet auch Wege’. Daran glaube ich.“

>>>Lesen Sie auch: Neue Flüchtlingsbeauftragte im Kirchenkreis Falkensee

Von Danilo Hafer