Ein offenbar sehr aufgebrachter 43-Jähriger erschien am Dienstagvormittag gegen 10.15 Uhr in einer Kindertagesstätte in Falkensee. Er soll dabei zwei Mitarbeiterinnen angeschrien und die Herausgabe von persönlichen Sachen seines Kindes gefordert haben.

Als der Mann schließlich einen Betreuungsraum der Kindertagesstätte betreten wollte, in dem sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Kinder befanden, wollten die beiden Mitarbeiterinnen dies verhindern und schlossen die Tür. Der 43-Jährige stieß die Tür daraufhin jedoch gewaltsam auf, wodurch die beiden 34 und 55 Jahre alten Frauen leicht verletzt wurden. Außerdem beleidigte er eine der Frauen verbal.

Der Mann habe schließlich die persönlichen Sachen seines Kindes genommen und die Einrichtung wieder verlassen. Die zehn Kinder in dem Raum erlitten einen Schock und wurden seelsorgerisch betreut.

Rettungskräfte haben anschließend die beiden Frauen ins Krankenhaus gebracht. Polizisten trafen den Beschuldigtem an seiner Wohnanschrift an. Sie führten mit ihm eine Gefährderansprache durch und nahmen Strafanzeigen auf. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.

