Falkensee: Info- und Sorgentelefon zu Corona weiterhin geschaltet

Falkensee

Nach wie vor geschaltet ist das Sorgen- und Infotelefon der Stadt Falkensee. Darauf wies Bürgermeister Heiko Müller (SPD) auch in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung erneut explizit hin. Die Nummer sei unter anderem als Hilfestellung für besorgte und hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger für die Zeit der kontaktreduzierenden Maßnahmen eingerichtet worden.

Betreut wird das Hotline-Angebot von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Falkenseer kulturellen Einrichtungen wie der Bibliothek, dem Kulturhaus, dem Museum oder auch dem Haus am Anger, die vorübergehend für den Besucherverkehr geschlossen werden mussten. „Mein Team hat ein offenes Ohr für alle Fragen und Anliegen und steht mit Rat und Hinweisen zur Seite“, erklärt Heiko Müller. Geschaltet sei die Leitung bereits seit dem vergangenen Jahr. „Wir wollen das Angebot gern noch einmal mehr ins Bewusstsein der Leute rücken“, betonte der Bürgermeister gegenüber den Stadtverordneten. Aktuell solle vor allem der Informationsbereich weiter verstärkt werden, um die vielen Fragen rund ums Thema Corona und den gegenwärtigen Auswirkungen zu beantworten. Die Stadtverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass von dem Informationsangebot medizinische und rechtliche Beratungen ausgeschlossen seien.

Mitarbeiter der Stadt unter den Rufnummern erreichbar

Erreichbar ist das Sorgen- und Infotelefon montags bis freitags jeweils von 9 bis 17 Uhr unter den Rufnummern 03322/281 801, -802, -803 und -804. „Insbesondere Seniorinnen und Senioren, die alleine sind oder einfach mal jemanden brauchen, mit dem sie über ihre Sorgen reden können, möchte ich ermuntern, zum Hörer zu greifen“, ermuntert Heiko Müller die Falkenseer, das Angebot in Anspruch zu nehmen.

Die Verwaltung hat zudem auf der Website der Stadt eine Übersicht mit weiteren Unterstützungsangeboten für hilfsbedürftige und ältere Menschen erstellt, die von Einrichtungen, Vereinen und Initiativen in Falkensee angeboten werden. Zu finden ist diese unter der Internetadresse www.falkensee.de/corona. Wie das Rathaus weiter mitteilt, werden weitere Hilfsangebote gern jederzeit in diese Übersicht aufgenommen. Der Kontakt dazu ist in diesem Fall über den Fachbereich der Öffentlichkeitsarbeit möglich. Entweder per E-Mail an pressestelle@falkensee.de oder unter den Telefonnummern 03322/28 11 12 oder 28 11 13.

Von Nadine Bieneck