Falkensee: Initiative will Hallenbad verhindern

Falkensee steuert auf den ersten Bürgerentscheid der Stadtgeschichte zu. Das Abstimmungsverzeichnis dafür wurde erstellt. 36.853 Falkenseer dürfen am 15. November über die Frage: „Sind Sie dafür, dass die Stadt Falkensee die durch den Landkreis Havelland im Jahr 2019 erteilte Baugenehmigung nutzt und ein Hallenbad in Falkensee baut?“ abstimmen.

Der Bürgerentscheid gilt als angenommen, wenn sich die Mehrheit der stimmberechtigten Einwohnerschaft beim Bürgerentscheid für den Bau des Hallenbades ausspricht und damit das notwendige Quorum erreicht wird. Das wären 25 Prozent aller Stimmberechtigten, also 9.214 Personen, die mit Ja stimmen müssten.

Argumente für ein Nein gebündelt

Die Kritiker und Skeptiker eines Hallenbadbaus wollen bei dieser demokratischen Grundsatzentscheidung ihre Positionen deutlicher machen und begründen, warum auch ein „Nein“ bei der Abstimmung möglich ist und mit welchen Argumenten sie für dieses Nein werben. Dafür hat sich am Wochenende eine breit angelegte „ Vernetzungsgruppe Bürgerentscheid“ gebildet, der Vertreter von 16 Initiativen, Organisationen und Fraktionen aus der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung sowie vier Privatpersonen angehören. Sie wollen die Bürgerschaft überzeugen, die aktuelle Hallenbadplanung abzulehnen und bringen unterschiedliche Argumente ein.

„Ob Intransparenz, fehlende Ökologie und Nachhaltigkeit, negative Auswirkungen auf den Klimaschutz, ein zu hoher Energieverbrauch, zu hohe Kosten und eine damit verbundene unsichere finanzielle Zukunft der Stadt oder fragwürdige Vorgänge seitens der Hallenbad-Befürworter in den letzten Jahren: Durch die nun vernetzten Initiativen wird eine breite Falkenseer Bürgerschaft vertreten, welche der festen Überzeugung ist, dass die aktuelle Variante der Stadt in Zukunft nicht gut tun wird“, heißt es in der Presseerklärung der Vernetzungsgruppe.

Drei Jugendgruppen vertreten

Ihr gehören mit dem Jugendforum, der Jungen Union Havelland und dem Jugendbeirat der Stadt Falkensee drei Vertretungen der jungen Generation an. Einer Generation, „die neben den ökologischen Folgen vor allem die finanziellen Folgen und Belastungen in Zukunft ausbaden müsste“. BISF e.V., ADFC, die Umwelt-AG der Lokalen Agenda 21, die Falkenseer Ortsgruppe von FridaysForFuture, die Baumschutzgruppe Finkenkrug und die Fraktion der Grünen bringen ökologische Kritikpunkte an der aktuellen Planung vor. Ablehnung kommt auch von der Interessengemeinschaft Zentrum (IGZ) und den CDU-Vereinigungen MIT-Mittelstands- und Wirtschaftsunion Havelland, Senioren-Union Falkensee und Jungen Union Havelland. Schließlich gehören auch die SVV-Fraktionen der FDP, der Freien Wähler und der CDU zur Vernetzungsgruppe.

Die Aspekte sind auf der Homepage des „Bündnis Zukunftsfähiges Hallenbad“ dargestellt.

Die neue Gruppierung wirbt ausdrücklich für eine Teilnahme an dem Bürgerentscheid und für die Möglichkeit der Nein-Stimme. Das Nein sieht sie dabei als ein konstruktives: „Damit spricht man sich schließlich nicht generell gegen eine Schwimmhalle in der Stadt aus, sondern lediglich gegen die aktuell geplante, die nach der Ansicht der vernetzten Gruppen wirtschaftlich wie ökologisch verheerende Folgen für unsere Gartenstadt hätte.“

Von Marlies Schnaibel