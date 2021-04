Falkensee: Johanniter betreuen Schnelltestzentrum

Falkensee

Im Corona-Testzentrum in der Falkenseer Stadthalle haben die Bürgerinnen und Bürger weiterhin die Möglichkeit einen Corona-Schnelltest von fachlich qualifiziertem Personal durchführen zu lassen. Das Testzentrum wird jetzt von den Johannitern betreut, teilt der Verband mit.

Testen ohne Termine

Die Johanniter aus dem Regionalverband Brandenburg-Nordwest übernehmen die Abstriche und Auswertung der PoC-Antigen-Schnelltests im Corona-Testzentrum der Stadt Falkensee. Bei einem Negativergebnis wird eine anerkannte Bescheinigung ausgestellt. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Das Corona-Testzentrum in der Stadthalle ist über die Nordseite, über den Campusplatz zu erreichen. Geöffnet ist es montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr.

Masketragen bleibt Gebot

Personen, die keine Krankheitssymptome aufweisen, können sich hier kostenfrei testen lassen. Personen unter 18 Jahren werdengebeten, in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder mit einer entsprechenden Einverständniserklärung zu kommen. Vor Ort ist die Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften dringend zu befolgen. Neben dem Gebot, Abstand zu halten, ist auch das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske notwendig.

„Die Tests bieten ein hohes Maß an Klarheit in Bezug auf eine mögliche Ansteckungsgefahr. So können wir Johanniter einen weiteren Beitrag zur Eindämmung der Virusverbreitung leisten“, erklärt Steffen Kirchner, Vorstandsmitglied im Regionalverband Brandenburg Nordwest. „Im Falkenseer Testzentrum haben sich bereits 3400 Menschen freiwillig testen lassen. Das ist gut, da auch immer wieder positive Testergebnisse dabei sind“, ergänzt Kirchner.

Andrang mitunter erheblich

„Der Andrang auf Falkensees erstes Corona-Testzentrum in der Stadthalle war zeitweise sehr erheblich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Johanniter sowie die vielen Helferinnen und Helfer, die sich bei der Stadtverwaltung gemeldet haben, haben großartige Arbeit in dieser Ausnahmesituation geleistet. Dafür möchte ich allen herzlich danken“, resümiert Bürgermeister Heiko Müller die ersten Wochen. „Die Personalführung und die Durchführung der Testungen koordinieren die Johanniter zukünftig in Eigenregie, während die Stadt Falkensee als Betreiber des Corona-Testzentrums weiterhin die Räumlichkeiten, Ausstattung und die Test-Kits über den Landkreis Havelland zur Verfügung stellt. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.“

Zwei Zentren in Falkensee

Das Testzentrum in der Stadthalle war vor vier Wochen eröffnet worden, allerdings anfangs mit geringeren Öffnungszeiten. Ein zweites Testzentrum kam zwei Wochen später in Finkenkrug hinzu. Das wird vom ASB betreut. Beim Teststart in der Stadthalle hatten die Betreiber auf Freiwillige gesetzt, die waren aber von Fachkräften der Johanniter bei ihrer Arbeit begleitet worden.

Die Unterlagen können vorab unter https://www.falkensee.de/schnelltestzentrum heruntergeladen und ausgefüllt ins Testzentrum mitgebracht werden.

Von MAZonline