Ein ganzes Geflecht hat sich da in Falkensee aufgebaut: Jugendforum, Jugendkonferenz, Jugendbeirat, Jugendkomitee, Jugendfonds. Gut, dass in diesem ganzen deutschen Strukturwesen die eigentliche Jugendarbeit nicht untergeht. Das Falkenseer Jugendforum hat in den vergangenen Jahren nämlich sehr viel in Sachen Jugendarbeit und Jugendbeteiligung getan. Das ist brandenburgweit Spitze. Aber es ist in Gefahr.

Neue Bleibe gesucht

Denn das Jugendforum als Kern des Ganzen verliert zum Jahresende seine Räume. Händeringend wird nun eine neue Bleibe gesucht. Nicht einfach in Falkensee.

Ein Blick zurück: Die Stadt stellte den jungen Leuten in der Bahnhofstraße einen Raum zur Verfügung, dort etablierte sich im Mai 2018 das „Egal“. Klar war aber: Das ist nur eine Zwischenlösung, bis das Haus abgerissen wird, dort entsteht gerade der Kreisverkehr, auch das B84 musste umziehen. Dann fanden sich für das Jugendforum Räume in Finkenkrug, die jungen Leute konnten den ASB-Jugendklub „Alte Post“ mitnutzen. Sie haben sich dort stark eingebracht; alles hat gut in Selbstverwaltung funktioniert.

Blick in die Alte Post Quelle: Florian Schüppel

Das Spektrum reichte von politischen Diskussionen bis zum Spielabend, vom Stadtevent bis zum (sehr gut besuchten) Kinosommer, vom Renovieren bis zur Einkaufshilfe in Coronazeiten. Das Jugendforum, das sich als parteienunabhängig bezeichnet und als lockere Gruppe versteht, war sichtbar und findbar.

Räume im Zentrum

Feste Räume sind ein Ankerplatz, sie geben jeder Gruppe, jedem Verein oder jeder Selbsthilfegruppe Kraft. Deshalb bitten die Mitstreiter des Jugendforums die Stadt um neue Räume. Die sollten möglichst im Zentrum liegen, nicht zu klein sein, aber lärmgedämmt, barrierefrei oder mindestens barrierearm, über Wlan verfügen, und vollfinanziert von der Stadt.

Die Zeit drängt

Im Falkenseer Bildungsausschuss hat Marius Miethig im Namen des Jugendforums die Pläne vorgestellt. Ein Zuhause für das Jugendforum – dem Wunsch hat sich kein Abgeordneter und auch nicht die Verwaltung verschlossen. Passende Räume konnte aber auch keiner aus dem Hut zaubern. Harald Paetzold (Linke) hatte eine interessante Idee: Neubau für die Bibliothek und die alte Bibliothek als Jugendzentrum umbauen. Das ließe sich jedoch nicht kurzfristig umsetzen, aber schon zum Jahresende wird der Klub in der Alten Post geschlossen. Die Raumsuche hat begonnen.

Von Marlies Schnaibel