Falkensee

Der Geschädigte fuhr am Dienstagmorgen in der Ruppiner Straße von Falkensee mit seinem Pkw los und bemerkte, dass etwas mit diesem nicht stimmte. Als er anschließend sein Fahrzeug kontrollierte, stellte er fest, dass der Katalysator entwendet wurde und informierte die Polizei. Beamte begaben sich vor Ort und nahmen eine Anzeige wegen des besonders schweren Diebstahls auf. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Von MAZonline