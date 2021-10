Kein strukturelles, sondern ein technisches – und schnell behobenes – Problem war Auslöser für einen kurzzeitigen Benzinmangel an der Total-Tankstelle in Falkensee am Montag. Das erklärte das Unternehmen auf MAZ-Nachfrage. Verkehrsteilnehmer fühlten sich an Bilder aus Großbritannien erinnert, wo kürzlich ein landesweiter Benzinmangel für Aufruhr gesorgt hatte.