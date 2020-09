Falkensee

Mit 120 Teilnehmern machte am Sonntag in Falkensee die Aktion Kidical Mass auf die Situation von Kindern im Straßenverkehr aufmerksam. Die Falkenseer beteiligten sich an der bundesweiten Aktion. Organisiert hatte die Fahrt das Netzwerk Fahrradfreundliches Falkensee (FFF), das selbst jeden zweiten Freitag im Monat zu Critical Mass einlädt.

Der Name der weltweiten Aktion bezieht sich auf die kritische Masse, die nötig ist, damit Radfahrer durch ihre bloße Menge und ihr konzentriertes Auftreten nicht übersehen werden können. Sie will auf den Radverkehr als Form des Individualverkehrs aufmerksam machen. Seit 2018 gibt es in Falkensee Critical-Mass-Fahrten. Nun waren bei 1. Kidical Mass vor allem Kinder und ihre Eltern zu der Protestaktion aufgerufen.

Kritik an Stadtpolitik

Lennart Meyer vom Netzwerk FFF nutzte die Zusammenkunft, um die Stadtpolitik zu kritisieren: „In Falkensee gibt es fast keine Radwege und es wird zu wenig für sichere Radwege getan.“ Sicherlich auch ein Auftrag an die Abgeordneten der Stadtverordnetenversammlung, von denen am Sonntag zwei mitgeradelt sind.

Von Marlies Schnaibel