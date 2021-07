Falkensee: Kinobesucher spenden für Queeramnesty Berlin

Falkensee

Beim Freiluftkino im Gutspark sammelt das Jugendforum Falkensee Spenden für verschiedene gemeinnützige und wohltätige Organisationen. Die ersten beiden Organisationen erhielten nun ihre Schecks.

90 Prozent der Einnahmen gespendet

Dieses Jahr hat sich die Kino-Gruppe entschieden, 90 Prozent des Geldes an ausgewählte gemeinnützige Organisationen weiterzugeben. Sarah vom Jugendforum erklärt: „Uns ist es wichtig, dass alle Menschen und gerade die Jüngeren unabhängig von ihrem Einkommen und dem ihnen zur Verfügung stehenden Geld am Sommerkino teilnehmen können. Statt Eintritt zu nehmen, sammeln wir deshalb Spenden. Alle Zuschauenden können also überlegen, wie viel Geld sie übrig haben und spenden möchten.“ Die Einsatzfelder sind dabei vielfältig gestreut.

Organisationen werden vorgestellt

Im Vorspann der einzelnen Kinovorführungen wird die jeweilige Organisation in einem kurzen Video vorgestellt und deren Arbeit so den Gästen nähergebracht.

Bei der ersten Vorstellung in diesem Jahr am 25. Juni wurden Spenden für Queeramnesty Berlin gesammelt, eine Untergruppe der Amnesty International, die sich für die Rechte und die Sichtbarkeit queerer Menschen einsetzt. Unter anderem veranstaltet die Gruppe Info- und Kulturabende, lädt queere Menschen aus anderen Ländern - wie zum Beispiel Russland – ein, um sich über ihre Situation auszutauschen. Auch auf dem Falkenseer CSD waren die Gruppe schon vertreten. Ein neueres Projekt ist das Erstellen von Untertiteln für einen polnischen Film über das Leben queerer Menschen vor Ort. Für solche und andere Projekte bedarf es neben viel ehrenamtlichen Engagement eben auch finanzieller Mittel. Durch die zahlreichen Spenden der Gäste konnten so an einem Abend bei dem sonst kostenfreien Kino 300 Euro gesammelt werden.

Spenden für griechische Hilfsorganisation

Beim Kinoabend am 2. Juli wurde der Film „Lion – Der Weg in die Freiheit“ gezeigt, auch hier wurde von den Besuchern fleißig gespendet. Diesmal für die griechische Organisation „Stand by me Lesvos“. Sie bietet in den Geflüchtetencamps in Griechenland Hilfe an und unterstützen die Geflüchteten dabei, sich selbst zu organisieren.

Am 6. August geht es im Freiluftkino im Gutspark weiter. Dann wird der Film „Cheyenne – This must be the place“ ab 21 Uhr gezeigt.

