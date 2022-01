Geht es nach den Falkenseer Stadtverordneten, soll die Verwaltung die Umstellung des städtischen Fuhrparks auf klimafreundlichere Antriebsarten in der Zukunft prüfen. Auch der Bau einer Wasserstofftankstelle in der Stadt ist Thema. Dabei zeichnet sich parteiübergreifend großer Konsens ab.

Die Einrichtung einer Wasserstoff-Tanksäule in Falkensee, so wie diese auf einem Autohof an der B 167 bei Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin), soll die Verwaltung prüfen. Quelle: Henry Mundt