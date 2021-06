Falkensee: Kommt die Tram bis in die Gartenstadt ?

Falkensee

Kommt die Straßenbahn im Jahre 2035 bis nach Falkensee? Nachdem Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) den Aufbau eines eigenen Tram-Netzes für Spandau forciert hat, um die Verkehrsprobleme im Berliner Westen in den Griff zu bekommen, erneuert die Bürgerinitiative schönes Falkensee e.V (BISF) ihre Forderung nach einem Anschluss bis in die Gartenstadt.

„Wir befürworten und wollen den Straßenbahnanschluss nach Falkensee“, sagte Günter Chodzinski, Vorsitzender der BISF. Dafür würde jetzt auch eine große Chance bestehen, denn die Planung von Straßenbahngleisen könnte jetzt gleich mit in das Planfeststellungsverfahren für den Ausbau der Spandauer Straße , das in der zweiten Jahreshälfte beginnt, integriert werden.

Verkehrsexperte spricht sich pro Tram aus

Dabei geht die Bürgerinitiative Schönes Falkensee (BISF) davon aus, das Spandau laut Prioritätenliste des Berliner Nahverkehrsplanes in den Jahren 2025 bis 2030 auch wirklich ein Straßenbahn-Netz bekommt. „Wenn die Straßenbahn schon bis zur Stadtgrenze geführt wird, wäre es sinnvoll auch Falkensee über die Spandauer Straße mit der Tram zu erschließen“, erklärte deren Verkehrsexperte Marc-Oliver Wille.

Die Tram-Route ins Falkenhagener Feld – Arbeitstitel „M37“ – soll laut Planungen vom Bahnhof Spandau über den Altstädter Ring, den Kreisverkehr am Falkenseer Platz und die Falkenseer Chaussee bis nahe an die Stadtgrenze nach Falkensee geführt werden. Auch wenn der Schnellbus X37, der teilweise bis zur U-Bahn Ruhleben fährt, jetzt eine Verbesserung gebracht hätte, auch der Bus würde im Stau stecken. „Eine Straßenbahn auf eigenen Gleisen ist ein attraktives ÖNVP-Verkehrsmittel, das wir unterstützen“, so Günter Chodzinski.

Neubau von Straßenbahnstrecken Angelegenheit des Landkreises

Verkehrsexperte Marc Oliver Wille von der BISF glaubt an die schnelle Realisierung einer Tram-Anbindung. „Ich staune, wie konkret die Planungen schon sind“, sagt Wille und sieht noch einen Vorteil: „Der Neubau von Straßenbahnstrecken ist nach der gesetzlichen Grundlage eine Angelegenheit des Landkreises und nicht des Landes. Vielleicht gelingt die Abstimmung hier dann schneller als bei S- und Regionalbahn und Fernbahn.“

Hinter dem Schreibtisch von Falkensees Bürgermeister Heiko Müller (SPD) hängt ein Gemälde aus dem Jahre 1961, das eine S-Bahn im Bahnhof Falkensee mit Zielanzeiger Nauen zeigt. Doch bevor wieder eine S-Bahn nach Falkensee kommt, rechnet Marc Oliver Wille von der Bürgerinitiative eher mit einer Straßenbahn, die Falkensee erreicht.

Wenn sich der Landkreis Havelland und der Senat in Berlin einig sind, könnten schon bald in kurzer Taktsequenz die gelben Straßenbahnen ab 2035 bis Falkensee Mitte in die Gartenstadt rollen.

Von Ulrich Hansbuer