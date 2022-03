Falkensee: Konzert mit „Guitar Celebration Duo“ im Bürgerhaus Finkenkrug

Falkensee

Am kommenden Sonnabend, 2. April, lädt der Bürgerverein Finkenkrug im Bürgerhaus (Feuerbachstraße 23) zu seinem nächsten musikalischen Höhepunkt ein. Um 20 Uhr werden dann die beiden aus verschiedenen Genres kommenden Gitarrenvirtuosen Rüdiger Krause (elektrische Gitarre) und Ian Melrose (Akustikgitarre, Dobro) als „Guitar Celebration Duo“ ihre Musikinstrumente mit all ihrer Vielfalt zelebrieren.

Ian Melrose und Rüdiger Krause touren seit Jahren mit ihren Gitarren als „Guitar Celebration Duo“

Das Repertoire der beiden Ausnahmemusiker erstreckt sich von Klassik, Jazz und Pop über Rock und Blues bis hin zu Flamenco und Weltmusik. Der gebürtige Schotte Ian Melrose und der aus Deutschland stammende Rüdiger Krause touren bereits seit mehreren Jahren gemeinsam im Rahmen des Gitarrenfestivals „Four Styles“ auch durch Deutschland und zelebrieren dabei die Gitarre in ihrer enormen Vielfalt. Die zwei versierten Gitarristen überspringen mit ihren spannenden Eigenkompositionen stilistische Grenzen. Ergänzt werden diese durch originelle Interpretationen bekannter Klassiker – von Bach über Mozart bis hin zu Dave Brubeck und Eric Clapton. Mit großer Lust an klanglicher Schönheit, Improvisation und Abenteuer beweist das virtuose Duo seinen Zuhörern immer wieder, warum die Gitarre eines der weltweit beliebtesten Instrumente ist.

Noch Tickets für „Guitar Celebration Duo“ im Bürgerhaus Falkensee-Finkenkrug erhältlich

Kartenreservierungen sind telefonisch unter 03322/1 24 73 10, per E-Mail an info@buergerverein-finkenkrug.de möglich. Die Tickets kosten 18 Euro, Einlass zum Konzert ist ab 19.15 Uhr. Zutritt ist möglich für Geimpfte, Genesene oder Getestete (tagesaktuell). Nachweise sind am Einlass zusammen mit einem gültigen Ausweis vorzuzeigen. Im Bürgerhaus und auf den Plätzen besteht eine durchgängige FFP2-Maskenpflicht. Dies gilt nicht beim Verzehr von Getränken und Speisen auf einem festen Platz.

Von MAZonline