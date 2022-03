Falkensee: Kritik an Baumfällung an der L201

Falkensee

Für viel Ärger sorgte in der vergangenen Woche die Fällung von drei Eichen am Ortsausgang von Falkensee an der Landesstraße 201. Mehrere Umweltschutzgruppen beurteilen die Fällaktion als rechtswidrig. Mittlerweile wurde gegen den ausführenden Landesbetrieb Straßenwesen Strafanzeige gestellt.

Antje Töpfer kritisiert Baumfällungen an L201

„Ich wollte mir die Stelle eigentlich nur noch einmal angucken – und habe dann durch Zufall entdeckt, dass die Bäume bereits gefällt wurden“, erzählt Antje Töpfer (Grüne) fassungslos. Sie sitzt nicht nur im Kreistag, sondern ist auch in der Ortsgruppe Falkensee des BUND aktiv. In dieser Funktion wurde sie gebeten, die Situation vor Ort unter die Lupe zu nehmen.

Falkenseer Bürgerinitiative stellt Strafanzeige

„Die Landesumweltverbände sollten in einer Stellungnahme schreiben, ob eine Ausnahme vom Alleenschutzgesetz besteht“, berichtet Töpfer. Hintergrund sind die Planungen für den Radweg entlang der L201. Bei den Baumaßnahmen soll eine Ortseingangsinsel errichtet werden. Dieser sind nun die mächtigen alten Bäume mit einem Umfang von gut zwei bis fast dreieinhalb Metern zum Opfer gefallen. Und das ohne Notwendigkeit – zu diesem Fazit kommen nicht nur die Umweltverbände, sondern auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) und die Bürgerinitiative Schönes Falkensee e.V. (BISF), die nun Strafanzeige stellte.

Verstoß gegen Alleenschutz gesehen

„Es liegt eine Gesetzesverstoß gegen Paragraph 17 des Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetz vor. Darin werden Alleen unter Schutz gestellt und nur im absoluten Ausnahmefall darf davon abgewichen werden. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass keine gesetzliche Ausnahme besteht, die eine Fällung gerechtfertigt hätte“, resümiert Töpfer. Denn es gebe bauliche Alternativen zu der geplanten Querungshilfe: „Sie hätte vom Landesbetrieb nicht in der Form gebaut werden müssen. Laut ADFC stellt die derzeitig geplante Variante sogar eher eine Behinderung als eine Hilfe dar.“ Die in Planung befindliche Querungshilfe wird vom ADFC aus Gründen der Verkehrssicherheit kritisiert (MAZ berichtete). Er schlug eine alternative Querungshilfe vor – die den Erhalt der Eichen ermöglicht hätte.

Landesbetrieb Straßenwesen weist Vorwürfe zurück

Der Landesbetrieb Straßenwesen weist indes die Vorwürfe von sich. „Es ist geprüft worden, ob man so bauen kann, dass die Bäume nicht gefällt werden müssen. Das können wir aus Platzgründen jedoch nicht machen. An einer anderen Stelle müssen zwei weitere Bäume gefällt werden, insgesamt werden jedoch 19 Bäume im Stadtgebiet von Falkensee nachgepflanzt“, rechtfertigt Steffen Streu, Pressesprecher des Landesbetriebs, die Aktion. „Bei Vorhaben, bei denen es um die Fällung von Bäumen geht, wird eine Vorabstimmung vorgenommen mit der Unteren Naturschutzbehörde. Dann erhalten die Naturschutzverbände im Rahmen dieser naturschutzfachlichen Abstimmung die Möglichkeit, Stellung zu nehmen und werden beteiligt“, erklärt Streu weiter.

Entlang der Landesstraße 201 wurden auf Höhe Ortseingang Falkensee drei Eichen gefällt - Umweltgruppen sehen einen Rechtsverstoß. Quelle: Privat

Berücksichtigt werden diese Stellungnahmen für die schlussendliche Entscheidung jedoch offenbar nicht: „Das Beteiligungsverfahren der Naturschutzverbände und Träger öffentlicher Belange zum geplanten Radwegebau an der L201 Ortsausgang Falkensee Richtung Brieselang ist eine Farce, wenn der Landesbetrieb Straßenwesen am Ende doch macht, was er will“, sagt Töpfer verärgert und ergänzt: „Mein Eindruck ist, dass das Verfahren ein zahnloser Tiger ist. Der Landesbetrieb Straßenwesen erteilt sich die Fällgenehmigung selbst, es gibt keinerlei Kontrollinstanz.“

Die Fällung der drei Eichen an der L201 ist nicht das erste Mal, dass Bürger gegen Baumfällungen protestieren und dass die Naturschutzverbände eine Strafwidrigkeit konstatieren.„Auch in Falkensee ist das regelmäßig ein Thema. Erst letztes Jahr gab es einen Gesetzesverstoß, als in der Seegefelder Straße und in der Kantstraße Bäume radikal beschnitten wurden. Es kann nicht sein, dass Baulastträger immer wieder gegen das Gesetz verstoßen dürfen. Es muss Konsequenzen geben“, fordert Töpfer.

Über Baumfällung wird in Falkensee viel gestritten. Hier mussten 2019 Bäume für den Hortumbau weichen. Quelle: Laura Sander

Letzten Endes betreffe die Fällung der drei Eichen das Gemeinwohl aller: „Es darf nicht sein, dass heutzutage immer noch der fließende Autoverkehr über alles gestellt wird und wir zuschauen müssen, wie immer mehr Straßen- und Alleebäume gefällt werden. Wir können uns das nicht mehr leisten, aber leider sehen das nicht alle Entscheidungsträger so. Und wenn wir für den Klima- und Naturschutz nicht alle begeistern können, dann ist der Schutz und Erhalt jedes einzelnen Baumes eben auch Daseinsvorsorge und Gesundheitsschutz für alle.“

Von Leonie Mikulla