Falkensee

Das Kunst- und Kulturforum Falkensee hat jetzt bei seiner jährlichen Mitgliederversammlung den Vorstand gewählt. Aus Infektionsschutzgründen wurde die Veranstaltung ins Netz verlegt. Gut die Hälfte der Mitglieder kam so virtuell zusammen, um nicht nur einen neuen Vorstand für die nächsten zwei Jahre zu wählen, sondern auch, um über Projekte und Veranstaltungen der Zukunft zu sprechen.

Zunächst berichtete die 1. Vorsitzende Michaela Ibach über die Tätigkeiten des Vorstandes. So wurden von der Partnerschaft für Demokratie Falkensee Fördermittel für die Aufstellung einer Büchertauschzelle bewilligt und der Verein hatte bis zur Absage der Veranstaltung vor, beim Stadtevent 2020 mit einer Bühne den Campusplatz zu bespielen. „Aufgrund der Pandemie konnten viele weitere Ideen für Projekte leider nicht umgesetzt werden. Dafür kam unter anderem das Thema Vernetzung gut zur Geltung“, teilt die Vorsitzende mit.

Bilanz und Ausblick

„Wir sind inzwischen Mitglied beim Daku – dem Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland – und können so von überregionalen Netzwerken und Erfahrungen profitieren, so wie erst kürzlich bei einer gemeinschaftlichen Stellungnahme zum Thema Transparenzregistergesetz. Außerdem sind wir seit letztem Jahr in der Lenkungsgruppe Innenstadt vertreten, die im Rahmen des Zentrumsmanagements für Falkensee Ideen sammelt, Projekte anschiebt und Fördergelder bewilligt. Dabei ist es unser Ziel, besonders Kunst und Kultur im Zentrum zu stärken und sichtbar zu machen. Wir hoffen außerdem, noch stärker mit anderen Akteuren und Akteurinnen zusammenarbeiten zu können wie beispielsweise Coworking-Initiativen oder Sportvereinen“, so Michaela Ibach.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Frage nach einem zentralen Ort für Kultur in der Stadt sagte ihr Vorstandskollege Andreas Foidl. Er kam dabei auf die frühere Stadthalle zu sprechen: „Wir haben mit der alten Stadthalle ein Gebäude mitten im Zentrum, dass nicht nur eines der letzten seiner Art in ganz Deutschland, sondern auch eine Halle voller ungenutzter Möglichkeiten ist. Die Abriss-und-Neubau-Mentalität in Falkensee muss endlich weg. Wenn wir unsere Stadt nachhaltig und attraktiv entwickeln wollen, dann liegt es auf der Hand, die vorhandenen Potenziale zu nutzen und stadtgeschichtlich relevante Bestandsgebäude sinnvoll zu transformieren. In Berlin ist man nun nach Jahren endlich auf diesem Geschmack gekommen und lässt mit dem Haus der Statistik in bester Lage Raum für Kunst und Kultur entstehen. Warum sollten wir das in Falkensee nicht auch schaffen?“

Kritik an Kommunalpolitik

Jonathan Manti – wie Ibach und Foidl ebenfalls wiedergewählt – kritisiert: „Die Kommunalpolitik hat in Sachen Kultur- und Kreativwirtschaft die letzten 30 Jahre parteiübergeifend komplett verschlafen. Anstatt dafür zu sorgen, dass mit dem Bevölkerungswachstum auch ein steigendes, attraktives und inklusives Kulturangebot einhergeht, lag jahrelang der Fokus auf uninspirierter Stadtplanung, mangelhafter Zentrumsgestaltung und dem Unwillen, sich an Nachhaltigkeitsgedanken des 21. Jahrhunderts anzupassen. Jetzt haben wir eine zubetonierte Innenstadt, die hauptsächlich aus Parkplätzen, einer kulturell kaum genutzten Neuen Stadthalle und aneinandergereihten Supermärkten besteht.“

Den künftig vierköpfigen Vorstand komplettiert Neuzugang Julia Sahi. Die gebürtige Berlinerin studierte Opernregie und Arts Administration. Nach einigen Jahren im Bereich der kulturelle und politischen Bildung leitet sie derzeit das Büro einer Bundestagsabgeordneten. In Falkensee engagiert sie sich als sachkundige Einwohnerin im Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales. „Ich freue mich, durch meine langjährige, teils internationale Erfahrung sowohl inhaltlich als auch im Kulturmanagement unterstützen zu können und bin gespannt auf die Zusammenarbeit in den nächsten zwei Jahren“, sagte Julia Sahi.

Was während der Pandemie an Kunst und Kultur weggefallen sei, müsse wieder gestärkt werden, so der Vorstand. Neue Mitglieder seien stets willkommen ( vorstand@kukufo-falkensee.de).

Von MAZonline