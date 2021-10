Eine temporäre Baustelle errichtete zu Beginn der Woche der Landesbetrieb Straßenwesen in der Spandauer Straße in Falkensee. Immerhin eine der Hauptverkehrsstraßen durch die Gartenstadt. Insbesondere zu den Hauptstoßzeiten quälten sich die Autofahrer durch den Stau an der einspurig verengten Fahrbahn vorbei.