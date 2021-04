Verkehrsteilnehmer müssen sich in Falkensee vom 12. bis 16. April auf eine halbseitige Sperrung der Seeburger Straße (L20) einstellen. Wie der Landesbetrieb für Straßenwesen am Donnerstag kurzfristig mitteilte, müssten Sanierungsarbeiten an der Landesstraße vorgenommen werden, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen.