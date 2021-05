Falkensee

Ein Laptop ist in der Nacht zum Donnerstag auf einer Baustelle in der Falkenhagener Straße von Falkensee gestohlen worden. Der oder die Täter hatten sich Zugang zum Gelände verschafft und dann die Scheiben eines Baucontainers zerstört, aus dem sie den Laptop stahlen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro. Die Ermittlungen zum Einbruch und zum Diebstahl dauern an.

Von MAZonline