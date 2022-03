Falkensee

Seit sechs Monaten planen sie. Doch von der ursprünglichen Planung ist nichts mehr übrig geblieben. „Wir mussten immer wieder neu überlegen, die Situation änderte sich von Monat zu Monat“, erzählt Isabelle Engelmann, künstlerische Leiterin der 23. Falkensee Musiktage, die vom 29. April bis 8. Mai in der Evangelischen Kirchengemeinde Falkensee-Falkenhagen stattfinden. Doch jetzt steht das Programm, und für jede musikalische Richtung ist etwas dabei.

Zwei Festivals unter Corona-Bedingungen

Nachdem zweimal hintereinander bewiesen wurde, dass die Musiktage auch unter den momentanen erschwerten Corona-Bedingungen möglich waren und dankbar in schwierigen Zeiten aufgenommen wurden, kehren die Veranstalter hoffnungsvoll zum ursprünglichen Frühlingstermin zurück. „Falkensees Lieblinge bringen wir wieder auf die Bühne“, sagt Isabelle Engelmann dazu. Den Anfang machen der Geiger Andrej Ur und Akkordeonist Maxim Shagaev.

Bei ihrem Konzert im Jahr 2018 begeisterten sie die Falkenseer Musikfreunde mit ihrem virtuosen Spiel. Sie haben wieder viele Csárdás, Walzer, Tangos und natürlich auch weitere russische und osteuropäische Stücke im Gepäck.

„Violine und Akkordeon erklingen zusammen, und setzen damit ein musikalisches Ausrufezeichen hinter den Wunsch: Auf ein Neues für den Frieden in Europa“, meint Pfarrer Sebastian Gebauer, der sich schon auf das Abschlusskonzert in seiner Kirche freut, wenn die Schuke-Orgel, die ursprünglich einmal in der Dorfkirche Zeestows beheimatet war, erklingt.

Besonders freute sich Gebauer, dass Falkensees Bürgermeister Heiko Müller wieder als Schirmherr für die Veranstaltung gewonnen werden konnte. „Ich bin dankbar, dass sich die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt Falkensee, dem Haus am Anger und der Evangelischen Kirchengemeinde fortsetzt“, sagt Gebauer, der mit der Musik in kriegerischen Zeiten auch für eine kleine Auszeit sorgen will.

Bester New-Orleans-Jazz und Jazz der Swing Ära werden erklingen. Gespielt vom Leiter des Jazz-Institutes Berlin Wolfgang Köhler mit James Scannell an der Klarinette und am Saxofon sowie wieder von den Swingin’ Words, die sich nach Benny Goodman diesmal das Leben des weltbekannten Jazz-Komponisten George Gershwin vorgenommen haben.

„Auf Kinder-Konzerte verzichten wir diesmal – denn das Angebot in Falkensee ist mittlerweile ausreichend“, sagt Isabelle Engelmann. Um finanziell über die Runden bei den 23. Falkenseer Musiktagen zu kommen, benötigen die Veranstalter pro Konzert 60 Zuschauer – „es dürfen aber auch mehr sein“, sagt die künstlerische Leiterin. Und so ist für jeden auch etwas dabei.

Irischen Folk als Open Air im Haus am Anger wird es am zweiten Wochenenden geben: Mit schnellen Reels, Jigs, Polkas und Balladen sind die Musiker der irischen Band Clover wieder da. Wer es lieber klassisch mag, den erwartet bei einem Kaffeekonzert ein besonderer Genuss: Der Berliner Philharmoniker und Bratscher Martin Stegner spielt mit seiner Frau Tomoko Takahashi Musik von Schumann und die bekannte Brahms-Sonate für Bratsche.

