Falkensee: Linken-Fraktion fordert Luftreiniger für alle Schulen

Falkensee

Die Finanzierung von „200 Luftreinigungsgeräten mit HEPA-Filtern der Klasse H13/H14“, die gleichmäßig auf die Schulen in Falkensee aufgeteilt werden sollen, will die Linken-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung mit einem Änderungsantrag der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 durchsetzen. Der Fraktionsvorsitzende Gerhard Thürling fordert in der entsprechenden Beschlussvorlage, die in dieser Woche auch im Hauptausschuss diskutiert wurde, die Erhöhung des Budgets für Schulträgeraufgaben der Stadt um die entsprechend dafür benötigten 650 000 Euro. Die Geräte würden dazu dienen, an allen Schulen zumutbare Unterrichtsbedingungen herzustellen. In gewöhnlichen Klassenräumen lasse sich damit die Virenkonzentration in der Luft um 90 Prozent innerhalb einer halben Stunde senken.

Ausschussmitglieder sprechen sich mehrheitlich gegen den Antrag aus

Die Hauptausschussmitglieder votierten in ihrer Sitzung mehrheitlich gegen diesen Vorschlag. Abgesehen davon, dass „diese 650 000 Euro im Haushalt einfach nicht drin sind“, so Bürgermeister Heiko Müller ( SPD), würden die Geräte auch nicht automatisch für die Wiederherstellung des Präsenzunterrichts sorgen. Punktuell seien sie sicher sinnvoll, so Müller, jedoch auch mit Nachteilen (Geräuschkulisse) verbunden.

Von Nadine Bieneck