Falkensee

Beim Heranfahren an eine Lieferrampe in der Falkenseer Bahnhofsstraße stieß am Dienstag ein Lkw mit Anhänger gegen die Hauswand eines Einkaufsmarktes. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 8.59 Uhr. Dabei platzte der Putz der Fassade auf einer Fläche von 30 mal 20 Zentimeter ab. Die Statik des Gebäudes wurde hierbei nicht beeinträchtigt. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Von MAZonline