Falkensee: „Lose Luder“-Talks mit Désirée Nick

Zwei dicke Mikrofone stehen auf dem Tisch, das Aufnahmegerät liegt auf dem Klavier – fertig ist das Studio. Bei Désirée Nick in Falkensee wird getalkt: „Lose Luder“ heißt der Podcast, der in loser Folge in ihrem gemütlichen Arbeitszimmer im Gartenpalais in der Gartenstadt aufgezeichnet wird. Und Deutschlands spitzeste Zunge bekommt sie alle, heute zu Gast: Gregor Gysi, Politiker, Bundestagsabgeordneter der Linken, Rechtsanwalt.

Beim Podcast in Falkensee: Gregor Gysi zu Gast bei Désirée Nick Quelle: Ulrich Hansbuer

„Ich war neugierig, wollte einfach mal wissen, wie Sie wohnen und wie es bei Ihnen aussieht“, begrüßt Gysi die Entertainerin, Schauspielerin, Diseuse und Bestsellerautorin, die seit sechs Jahren in Falkensee lebt. „Haben Sie sich für mich hübsch gemacht?“ Das ist die Frage, die Désirée Nick hauptsächlich bewegt, während sie zum intellektuellen Diskurs mit Gregor Gysi ausholt.

Gysi und Nick kennen sich aus Admiralspalast

Nachdem sich die beiden Talker bereits in Gysis beliebtem Theaterformat „Missverstehen Sie mich richtig!“ im Admiralspalast Berlin ausgiebig kennenlernen konnten, setzen zwei alte Freunde in Falkensee die Debatte fort. Einigt doch die beiden Berliner Gewächse schon mal ihre Herkunft … nicht: Ost trifft auf West, Klein trifft auf Groß, Politik trifft auf Kunst. Aber was das alles verbindet, ist der Humor – und das wird von der ersten Minute des Gesprächs deutlich.

Wie das mit Corona in der DDR gewesen wäre

Gregor Gysi erklärt Desiree Nick, warum sie so verletzlich ist. Erklärt aber auch, dass in der Corona-Krise in der DDR in einer solchen Situation schön längst einfach geimpft worden wäre und es die Impfpflicht ohne lange Debatte bereits gebe. „Ich bin gegen alles Mögliche geimpft und es hat mir nicht geschadet“, sagt Gysi. Die private Atmosphäre macht das Gespräch zum Genuss.

50 Podcasts aus Falkensee

Über 50 Podcast hat „La Nick“ in ihrem Arbeitszimmer bereits aufgezeichnet, eine bunte Auswahl besuchte die Gartenstadt dabei bereits. Nur ein Auszug aus der Gästeliste: Franziska Giffey, Karl Lauterbach, Micaela Schäfer, Regina Halmich, Danni Büchner, Patrick Lindner, Kader Loth, Narumol, Gina Lisa Lohfink, Mirja DuMont, Detlef Soost, Patricia Blanco, Lisha und heute ist es der flotte, schlagfertige Gysi.

Beim Podcast in Falkensee: Gregor Gysi zu Gast bei Désirée Nick Quelle: Ulrich Hansbuer

„Der Podcast ist in den Großstädten angekommen, aber auch da noch nicht in der Mitte der Bevölkerung“, sagt Désirée Nick gegenüber der MAZ: „Schade, denn gerade wer auf dem Land lebt, für den ist der Podcast ideal, um am Leben teilzuhaben.“ Ein guter Podcast hätte Informationsgehalt, daher wäre er eine neue Bildungsform, und müsse gleichzeitig unterhaltend sein. Durch ihre schauspielerische Ausbildung lebt „Lose Luder“ gerade auch von ihrer Stimme – es entsteht Kino im Kopf.

Beim Podcast in Falkensee: Désirée Nick ist gut vorbereitet. Quelle: Ulrich Hansbuer

Auch in der Folge mit Franziska Giffey. „Das hat Berlin immer ausgemacht – leben und lieben zu können, wie man es für sich möchte,“ erzählte die neue Bürgermeisterin Berlins in Falkensee. Und dass sie die Regenbogenflagge deshalb wieder ans Rote Rathaus hängen wird. Eine, wie „La Nick“ es bezeichnet, „Deep Luder Debatte“ über salzarmes Essen, den Sündenfall in der Politik, Stylingberatung der Töchter und wie man sich bei Hetze und Mobbing fühlt, wären die Themen in dieser Folge gewesen.

Trashthemen und ernste Probleme

Ein Deep Girls Talk über heimliche Dates, Fake-Beziehungen, die Unabhängigkeit einer Spielerfrau und Gucci-Badeschläppchen für 750 Euro sei dagegen das Gespräch mit der Trash-Frau Danni Büchner: „Da ging es um stinkende Mitbewohner im PBB-Haus und auch um die fiesen Mobbingattacken auf Töchterchen Joelina.“ Ernste Themen wurden dagegen im Talk mit Karl Lauterbauch (SPD), dem neuen Gesundheitsminister, erörtert, genauso wie mit dem neuen Finanzminister Christian Lindner (FDP), der ebenfalls in der Gartenstadt zu Gast war.

Nach über 50 Minuten ist das Gespräch mit Gregor Gysi beendet. „Sehe ich jetzt nur Ihr Arbeitszimmer?“, fragt der Linken-Politiker neugierig. Und die Fantasie im Podcast kennt keine Grenzen, wenn Désirée Nick schlagfertig wie immer antwortet, dass sie ihm auch ihren Schuhschrank und ihr Schlafzimmer zeigen würde.

