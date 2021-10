Falkensee: Mann fährt betrunken in Gartenzaun

Falkensee

Ein Zeuge aus der Falkenseer Fröbelstraße rief gegen 23.30 Uhr am Dienstag die Polizei und teilte mit, dass soeben ein Fahrzeug in seinen Zaun gefahren sei. Beamte begaben sich vor Ort und konnten den Verursacher feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Die Beamten begaben sich mit dem 32-jährigen Fahrzeugführer in ein Krankenhaus, wo eine Blutprobe durchgeführt wurde. Im Anschluss wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Von MAZonline