Nach einem Vorfall am Falkenhagener See in Falkensee ermittelt die Kriminalpolizei jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein Mann soll in eine Personengruppe geschossen haben, weil er sich durch zu laute Musik gestört gefühlt habe, heißt es. Der mutmaßliche Täter konnte in Berlin gefasst werden.