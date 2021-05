Matthias Blaese hat eine große Leidenschaft: Taubensport. Dazu züchtet er in seinem Garten die besten Sportler heran und testet ihr Können regelmäßig in den Lüften der Region.

Falkensee - Falkenseer Taubenzüchter nimmt an Wettflügen teil

