Falkensee und Hamm befanden sich in verschiedenen Ländern, als Peter und Bianka Stumpf aus Falkensee 1989 im Ungarn-Urlaub eine Familie aus Hamm kennen lernten. Trotz der Chance, über Österreich in die BRD auszureisen, kehrten die Stumpfs in die DDR zurück. Nicht ahnend, dass sie nur wenige Wochen später bereits ein Wiedersehen mit den Freunden feiern können – im wiedervereinigten Deutschland.