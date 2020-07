Falkensee

Mehrere Schmuckstücke sind am Donnerstag aus einem Laden in der Bahnhofstraße in Falkensee gestohlen worden. Die Verkäuferin eines Schmuckgeschäftes informierte die Polizei. Eine Frau betrat offenbar gegen 13.35 Uhr den Laden und gab vor, Goldschmuck kaufen zu wollen. Die Tatverdächtige kaufte schließlich auch etwas. Plötzlich schubste die Tatverdächtige die Verkäuferin weg und griff unter den Tresen, wo sich Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro befand. Die Frau flüchtete mit ihrer Beute. Eine Fahndung im Nahbereich des Ladens nach der Räuberin verlief erfolglos. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des schweren Raubes aufgenommen.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: 160 bis 165 cm groß, 40 bis 50 Jahre alt, kräftig gebaut, schwarze Hornbrille, graues Wolltuch um den Kopf, bekleidet mit bunten Leggins, einem grauen, wadenlangen Mantel, Flip-Flops. Sie sprach kein Deutsch.

Zeugen werden gesucht, die Donnerstagnachmittag gegen 13.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Falkensee oder in der unmittelbaren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten oder Hinweise auf die unbekannte Tatverdächtige geben können. Kontakt über die Polizeiinspektion Havelland unter der Nummer 03322/27 50. Alternativ kann man auch das Hinweisformular im Bürgerportal der Polizei unter: polbb.eu/hinweis nutzen.

Von MAZonline