Falkensee: Ministerin Manja Schüle vor Ort in der Alten Stadthalle

Falkensee

Persönlich vor Ort schaute sichdie Brandenburger Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Dienstagnachmittag, 22. März 2022, die Alte Stadthalle im Falkenseer Zentrum an, um sich einen Eindruck vom Gebäude und dessen Zustand zu verschaffen. Die Zukunft der einstigen Sporthalle ist in der Gartenstadt hoch umstritten. Der vorgesehene Abriss liegt gegenwärtig aufgrund von Denkmalschutzüberlegungen auf Eis. Ein Investor plant nach Abriss des Gebäudes am dortigen Standort einen Neubau.

Nach Uneinigkeit der Behörden für Denkmalschutz: Manja Schüle soll über Abriss der Alten Stadthalle entscheiden

Kulturministerin Manja Schüle (r.) verschaffte sich vor Ort persönlich einen Eindruck von der Alten Stadthalle in Falkensee. Quelle: Privat

Auf dem Tisch der Ministerin liegt nun die Entscheidung, ob die Halle abgerissen wird oder aufgrund von Denkmalschutzbelangen erhalten bleiben soll. Nicht einig darüber waren sich zuletzt die Untere und die Obere Denkmalschutzbehörde Brandenburgs, so dass das Thema schließlich bei Ministerin Manja Schüle landete. Um diese Entscheidung treffen zu können, hatte sie den Vor-Ort-Termin in Falkensee angesetzt.

Neben der Besichtigung der Halle traf sie am Dienstag auch zu einem Arbeitsgespräch mit den Fraktionsvorsitzenden der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung zusammen, um sich zu der Thematik zu beraten.

Von Nadine Bieneck