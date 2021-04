Falkensee: Mobiles Testzentrum am Sonnabend

Falkensee

Ein mobiles Testzentrum auf dem Campusplatz von Falkensee macht ab dem 24. April Testen am Sonnabend möglich. Von 10 bis 16 Uhr können Bürgerinnen und Bürger zukünftig jeden Sonnabend einen kostenfreien Corona-Schnelltest von fachlich qualifiziertem Personal im mobilen Testzentrum auf dem Campusplatz zwischen der Stadthalle und der Bibliothek durchführen lassen. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Speichel-Schiebe-Test im Einsatz

Zum Einsatz kommt ein Covid-19-Antigen-Speichel-Schiebetest, ein sogenannter „smarter Test“. Bei diesem Schiebetest legt die Testperson den Teststab einfach direkt unter die Zunge, um den Speichel für drei bis vier Minuten zu sammeln. Im Anschluss nimmt die Testperson den Teststab aus dem Mund. Wenn alles richtiggemacht wurde, sind kurze Zeit später ein oder zwei Streifen sichtbar und ein Ergebnis liegt vor.

Der „smarte“ Test

Dieser „smarte“ Test, der vollkommen ohne den Einsatz von Stäbchen im Nasenbereich auskommt, kommt erstmalig im Havelland zur Anwendung. Betrieben wird das mobile Testzentrum durch die Firma F.F. Peppel GmbH, Agentur für Event-Marketing und Veranstaltungen aus Berlin.

„Der Andrang auf Falkensees erstes Corona-Testzentrum in der Stadthalle war zeitweise sehr erheblich. Mit unserem zweiten Testzentrum in Finkenkrug hat sich die Lage merklich entspannt. Die Möglichkeit sich samstags im mobilen Testzentrum testen zu lassen, ergänzt unsere Angebote nun. Ich freue mich über die Zusammenarbeit mit der Firma F.F. Peppel GmbH und hoffe, dass Ihr Angebot Zuspruch findet,“ so Bürgermeister Heiko Müller (SPD). „Jeder durchgeführte Test hilft, die Risiken der Pandemie besser in den Griff zu bekommen.“ Frank Peppel: „Wir freuen uns besonders, den ersten smarten Corona-Schnelltest ohne Stäbchen anzubieten. Ein Test, der sehr leicht und selbst durchzuführen und ideal für alle Personen ist, die ungern ein Stäbchen in der Nase oder im Rachen haben möchten. Er eignet sich besonders für Kinder und Jugendliche.“

Kostenfreier Test

Kostenfrei testen lassen dürfen sich Personen, die keine Krankheitssymptome aufweisen. Personen unter 18 Jahren kommen bitte in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder benötigen eine entsprechende Einverständniserklärung. Vor Ort ist die Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften zu befolgen. Neben dem Gebot Abstand zu halten, ist auch das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske notwendig. Bei einem Negativergebnis wird eine anerkannte Bescheinigung ausgestellt. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Von MAZonline