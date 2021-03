Falkensee: Mokkatassen in der Galerie Schneeweiß

Falkensee

Sichtbar und hörbar bleiben, wie geht das für die Kultur in diesen Zeiten? Die Falkenseer Galeristin Annette Schneeweiß hat darauf für sich eine Antwort gefunden. Sie darf keine Besucher in ihre kleine Galerie lassen, also hat sie sämtliche Fenster ihres Hauses zu Schaufenstern gemacht. Besucher können an ihnen entlanggehen - ganz coronagerecht, draußen und mit Abstand. Seit Sonnabend ist die erste dieser Schaufensterausstellungen zu sehen. Unter dem Titel „Im Zeichen des roten Drachen“ sind Mokkatassen zu sehen. Sie stammen aus der Sammlung von Ulf Hoffmeyer-Zlotnik.

Mokkatassen im Schaufenster. Quelle: Marlies Schnaibel

Den Falkenseer kennen viele als Multifunktionär, viele Jahre war er als ASB-Geschäftsführer aktiv, jetzt erhebt er als Vorsitzender des Kreisseniorenbeirates und Vorsitzender des Falkenseer Seniorenbeirates seine Stimme. Aber der sozial engagierte Mann hat auch ein Hobby, das ihm seit vielen Jahren auf doppelte Weise Genuss bereitet. Es geht um Mokka und Mokkatassen. Letztere sammelt er. Inzwischen stehen und lagern mehr als 5100 Exemplare in seiner Wohnung und im Wohnungskeller.

Ulf Hoffmeyer-Zlotnik ist in die Mokka-Welt hineingewachsen. Aufgewachsen ist er in einem Gutshaus in Schleswig-Holstein. „Und da gehörte es dazu, dass nach dem Abschluss des Essens im Salon ein Mokka getrunken wurde“, erinnert er sich. – aus feinen Tassen aus Meißner Porzellan. Erst sah er das Ritual aus der Kinderperspektive, später trank er selbst gern das heiße Kaffeegetränk. Es gehörte zur Esskultur, oder eben Trinkkultur, Mokka trinken war damals weit verbreitet, ehe der Espresso seinen Siegeszug um die Welt antrat.

Exotisch anmutende Motive. Quelle: Marlies Schnaibel

Mokkatassen spiegeln für Ulf Hoffmeyer-Zlotnik ein Stück Lebenskultur wieder. Er erbte den Familien-Mokka-Tassen-Schatz mit den Feinheiten aus den Zwanziger- Jahren. Und er fing an zu sammeln, ist über Trödelmärkte gezogen. Er tat es, als er in der Türkei Impulse für seine Mokka-Vorliebe fand, als es ihn mit seiner Familie nach Spandau und später nach Falkensee verschlagen hat.

Wie das so ist mit dem Sammeln, wann genau es losgeht, weiß man oft nicht mehr. Denn auch für Ulf Hoffmeyer-Zlotnik stand nicht am Anfang das Ziel, 5000 Mokkatassen im Schrank zu haben. Aber er kann sich erinnern: Er las damals mal im Guinnessbuch der Rekorde von einem Mann, der 600 Stück hatte. „Da dachte ich, da sammel ich mehr“, erzählt er. Die 600 hatte er irgendwann geschafft, dann sagte eine innere Stimme: „Dann schaffst du auch die 1000.“ So können Dinge ins Laufen kommen.

Fein Bemaltes im Inneren. Quelle: Marlies Schnaibel

Die Wende brachte noch einmal einen ganz neuen Impuls für ihn, denn Ulf Hoffmeyer-Zlotnik entdeckte eine Mokkatassenvielfalt „Made in DDR“, die er nicht erwartet hatte. Er sammelte und sammelte, nicht nur Tassen, sondern auch Wissen über die Hersteller. Da gab es viel mehr als Meißen. Vor allem die Thüringer haben es ihm angetan: Produkte der Thüringer Porzellanwerke konzentriert — Kahla, Rudolstadt, Ilmenau, Triptis, Martinroda, Langewiesen, Sitzendorf, Gräfenthal, Lichte, Weimar. Für ihn sind die Tassen Ausdruck von Alltagskultur und Ästhetik, auch wenn manche mehr für Zeitgeschmack als für Schönheit stehen. Auch der Kitsch hat manchmal um Mokkatassen keinen Bogen gemacht.

Mokkaservice werden auch gezeigt. Quelle: Marlies Schnaibel

Nun ist die Fenstergalerie Schneeweiß viel zu klein für die Größe des Sammelbestandes, deshalb haben sich Annette Schneeweiß und Ulf Hoffmeyer-Zlotnik zu einer mehrteiligen Ausstellung entschieden.

Der Auftakt „Im Zeichen des roten Drachens“ wird etwa einen Monat gezeigt. Er erinnert an die Anfänge des Porzellans in China und an die Vorliebe europäischer Porzellanhersteller, das fernöstliche Drachenmotiv aufzugreifen.

Galerie Schneeweiß, Poststraße 35 in Falkensee.

Von Marlies Schnaibel