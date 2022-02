Falkensee: Museum und Bibliothek öffnen Montag wieder

Falkensee

Die vier städtischen Kultureinrichtungenvon Falkensee öffnen am Montag wieder. Das Museum, die Stadtbibliothek und das Kulturhaus „Johannes R. Becher“ sind für Besucherinnen und Besucher erreichbar.

Anbot für Schüler im Haus am Anger

Das Haus am Anger öffnet seine Türen zunächst nur für Schulklassen an den Vormittagen. Der Kursbetrieb startet eine Woche später am 28. Februar. Im Museum ist dann noch bis zum 27. Februar die Modeausstellung „Mit Chic und Charme aus Falkensee“ zu sehen.

Von MAZonline